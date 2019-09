Ngắm mỹ nữ “mười phân vẹn mười” công khai hẹn hò em chồng Hà Tăng

Công khai hẹn hò em chồng Tăng Thanh Hà - thiếu gia Phillip Nguyễn, Linh Rin (Ngô Phương Linh) nhận nhiều sự chú ý của CĐM. Linh Rin (SN 1993) từng được biết đến là hot girl Hà Nội cùng với các tên tuổi như Quỳnh Anh Shyn, Chi Pu, Hà Lade. Tên tuổi của Linh được biết đến nhiều hơn khi vào đội Phạm Hương trong "The Look" 2017. Khi vào chương trình The Look 2017, hot girl Linh Rin được coi như "bản sao" của Phạm Hương nhờ ngoại hình cũng như gương mặt. Linh Rin được đánh giá cao với vẻ ngoài xinh đẹp với chiều cao 1.67cm, phù hợp với nhiều concept ảnh. Hot girl 9X từng gây tranh cãi khi nhận phần thưởng ngang ngửa Quán quân Vũ Ngọc Châm. Ngoài The Look, Linh Rin từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác như HHT Icon 2007, Miss Cuxi 2010, Miss Teen 2010... Phù hợp với nhiều phong cách từ thanh lịch, sang chảnh cho đến bụi bặm, Linh Rin trở thành người mẫu đắt show, thường xuyên xuất hiện trong các show thời trang cao cấp. Điểm khiến Linh Rin được dân mạng ủng hộ chính là sự đa tài và nhìn nhận nghệ thuật bằng con mắt chân chính. Ngoài là mẫu ảnh, người yêu Phillip Nguyễn có nhiều năm kinh nghiệm làm MC, diễn viên. Không chỉ có nhan sắc, Linh Rin gây ấn tượng với trình độ học vấn. hoàn thành khóa học về kinh doanh thời trang tại University of the Arts London.

