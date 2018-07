Neymar và những cái tên đáng thất vọng nhất ở vòng tứ kết World Cup 2018

Thủ môn Fernando Muslera (Uruguay): trước trận đấu với Pháp, Muslera đã chơi tốt và chỉ để lọt lưới duy nhất một lần trong 4 trận đấu tại World Cup. Thế nhưng, trước Pháp, sai lầm tai hại của anh đã phá hỏng mọi nỗ lực của Uruguay. Phút 62, từ cú sút không quá nguy hiểm của Antoine Griezmann, Muslera để bóng bật khỏi tay và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Les Blues và đó chính là dấu chấm hết dành cho thầy trò HLV Oscar Tabarez. Hậu vệ phải Fagner (Brazil): Trước một Eden Hazard tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, Fagner bỗng trở nên đáng thương. Dù thường xuyên túc trực bên phần sân nhà nhưng hậu vệ này vẫn tỏ ra chậm chạp so với Hazard và liên tục bị số 10 bên phía tuyển Bỉ cho "hít khói" trong những pha phản công. Trung vệ Joao Miranda (Brazil): Trong trận đấu vừa rồi, Miranda được giao nhiệm vụ theo kèm Romelu Lukaku tại World Cup 2018. Tuy nhiên, cũng giống như Fagner, Miranda thường xuyên là người bị bỏ lại trong những pha phản công của Bỉ khi không thể hạn chế được tốc độ và sức mạnh kinh hoàng của tiền đạo đang thi đấu cho Man United. Trung vệ Jan Vertonghen (Bỉ): Phong độ của Vertonghen trước Brazil không khá khẩm hơn là bao so với màn trình diễn trước Nhật Bản. May cho trung vệ này là Selecao tấn công chủ yếu bên cánh phải của tuyển Bỉ, nơi có sự xuất hiện của 2 ngôi sao Philippe Coutinho và Neymar. Trong suốt trận đấu, tình huống đáng chú ý nhất diễn ra bên phía cánh trái là pha đi bóng của Gabriel Jesus. Đó là tình huống mà Vertonghen dễ dàng bị vượt qua trước khi Vincent Kompany buộc phải có một pha tắc bóng. Nếu trọng tài quan sát tốt hơn, đó đã là một quả penalty cho Brazil tại tứ kết World Cup 2018 Hậu vệ trái Ivan Strinic (Croatia): Lại một màn trình diễn nhạt nhòa nữa của Strinic. Sự thiếu hụt về thể lực khiến cầu thủ này không thể theo kịp đồng đội và anh đóng góp rất hạn chế vào lối chơi chung của Croatia trước khi bị thay ra vào đầu hiệp 2 của trận đấu. Tiền vệ trung tâm Fernandinho (Brazil): Trong một ngày Kevin De Bruyne bất ngờ được đẩy lên thi đấu ở vị trí số 9 ảo, Fernandinho là người chịu trách nhiệm ngăn chặn sức sáng tạo của người đồng đội trong màu áo Man City. Tuy vậy, mỏ neo nơi hàng tiền vệ ĐT Brazil tỏ ra bất lực và để De Bruyne mặc sức tung hoành bên phần sân của Selecao. Tiền vệ trung tâm Matias Vecino (Uruguay): Trước ĐT Pháp, Vecino được HLV Oscar Tabarez sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi làm nhiệm vụ luân chuyển bóng. Tuy nhiên, trước một tiền vệ con thoi hàng đầu thế giới là Paul Pogba, cầu thủ này gần như "mất điện" trong suốt thời gian của trận đấu. Tiền vệ phải Emil Forsberg (Thụy Điển): Trong một tập thể thô ráp và xù xì, Forsberg là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Thụy Điển nhờ kỹ thuật cũng như khả năng xử lý bóng khéo léo. Tuy vậy, khi đối đầu "Tam sư", tiền vệ của RB Leipzig chỉ còn là cái bóng của chính mình so với 4 trận đấu trước. Anh thậm chí còn không tung ra nổi một cú sút hay tạo ra bất cứ một cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội trong suốt 65 phút có mặt trên sân. Tiền đạo Marcus Berg (Thụy Điển): Berg vẫn chưa thể ghi bất kỳ một bàn thắng nào tại các kỳ World Cup. Lần này, anh có thể đổ lỗi cho sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford. Tuy nhiên, với số cú sút đã tung ra cùng số cơ hội có được bởi các đồng đội, rõ ràng màn trình diễn của Marcus Berg là không đáp ứng được kỳ vọng của người dân Thụy Điển. Tiền đạo Cristhian Stuani (Uruguay): Edinson Cavani bất ngờ chấn thương, Stuani là người được lựa chọn. Tuy vậy, cái bóng của tiền đạo đang thi đấu cho PSG quá lớn và màn trình diễn của Stuani rõ ràng là không đạt yêu cầu. Tiền đạo của Girona thậm chí còn không cầm nổi bóng chứ chưa nói đến chuyện kết hợp với Luis Suarez để có thể tạo thành đối trọng xứng tầm với bộ đôi Raphael Varane - Samuel Umtiti bên phía đối diện. Trong suốt khoảng thời gian thi đấu, anh chỉ thực hiện thành công đúng 3 đường chuyền, ít nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân.

Thủ môn Fernando Muslera (Uruguay): trước trận đấu với Pháp, Muslera đã chơi tốt và chỉ để lọt lưới duy nhất một lần trong 4 trận đấu tại World Cup. Thế nhưng, trước Pháp, sai lầm tai hại của anh đã phá hỏng mọi nỗ lực của Uruguay. Phút 62, từ cú sút không quá nguy hiểm của Antoine Griezmann, Muslera để bóng bật khỏi tay và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Tỉ số được nâng lên 2-0 cho Les Blues và đó chính là dấu chấm hết dành cho thầy trò HLV Oscar Tabarez. Hậu vệ phải Fagner (Brazil): Trước một Eden Hazard tỏ ra đặc biệt nguy hiểm, Fagner bỗng trở nên đáng thương. Dù thường xuyên túc trực bên phần sân nhà nhưng hậu vệ này vẫn tỏ ra chậm chạp so với Hazard và liên tục bị số 10 bên phía tuyển Bỉ cho "hít khói" trong những pha phản công. Trung vệ Joao Miranda (Brazil): Trong trận đấu vừa rồi, Miranda được giao nhiệm vụ theo kèm Romelu Lukaku tại World Cup 2018. Tuy nhiên, cũng giống như Fagner, Miranda thường xuyên là người bị bỏ lại trong những pha phản công của Bỉ khi không thể hạn chế được tốc độ và sức mạnh kinh hoàng của tiền đạo đang thi đấu cho Man United. Trung vệ Jan Vertonghen (Bỉ): Phong độ của Vertonghen trước Brazil không khá khẩm hơn là bao so với màn trình diễn trước Nhật Bản. May cho trung vệ này là Selecao tấn công chủ yếu bên cánh phải của tuyển Bỉ, nơi có sự xuất hiện của 2 ngôi sao Philippe Coutinho và Neymar. Trong suốt trận đấu, tình huống đáng chú ý nhất diễn ra bên phía cánh trái là pha đi bóng của Gabriel Jesus. Đó là tình huống mà Vertonghen dễ dàng bị vượt qua trước khi Vincent Kompany buộc phải có một pha tắc bóng. Nếu trọng tài quan sát tốt hơn, đó đã là một quả penalty cho Brazil tại tứ kết World Cup 2018 Hậu vệ trái Ivan Strinic (Croatia): Lại một màn trình diễn nhạt nhòa nữa của Strinic. Sự thiếu hụt về thể lực khiến cầu thủ này không thể theo kịp đồng đội và anh đóng góp rất hạn chế vào lối chơi chung của Croatia trước khi bị thay ra vào đầu hiệp 2 của trận đấu. Tiền vệ trung tâm Fernandinho (Brazil): Trong một ngày Kevin De Bruyne bất ngờ được đẩy lên thi đấu ở vị trí số 9 ảo, Fernandinho là người chịu trách nhiệm ngăn chặn sức sáng tạo của người đồng đội trong màu áo Man City. Tuy vậy, mỏ neo nơi hàng tiền vệ ĐT Brazil tỏ ra bất lực và để De Bruyne mặc sức tung hoành bên phần sân của Selecao. Tiền vệ trung tâm Matias Vecino (Uruguay): Trước ĐT Pháp, Vecino được HLV Oscar Tabarez sắp xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi làm nhiệm vụ luân chuyển bóng. Tuy nhiên, trước một tiền vệ con thoi hàng đầu thế giới là Paul Pogba, cầu thủ này gần như "mất điện" trong suốt thời gian của trận đấu. Tiền vệ phải Emil Forsberg (Thụy Điển): Trong một tập thể thô ráp và xù xì, Forsberg là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Thụy Điển nhờ kỹ thuật cũng như khả năng xử lý bóng khéo léo. Tuy vậy, khi đối đầu "Tam sư", tiền vệ của RB Leipzig chỉ còn là cái bóng của chính mình so với 4 trận đấu trước. Anh thậm chí còn không tung ra nổi một cú sút hay tạo ra bất cứ một cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội trong suốt 65 phút có mặt trên sân. Tiền đạo Marcus Berg (Thụy Điển): Berg vẫn chưa thể ghi bất kỳ một bàn thắng nào tại các kỳ World Cup. Lần này, anh có thể đổ lỗi cho sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford. Tuy nhiên, với số cú sút đã tung ra cùng số cơ hội có được bởi các đồng đội, rõ ràng màn trình diễn của Marcus Berg là không đáp ứng được kỳ vọng của người dân Thụy Điển. Tiền đạo Cristhian Stuani (Uruguay): Edinson Cavani bất ngờ chấn thương, Stuani là người được lựa chọn. Tuy vậy, cái bóng của tiền đạo đang thi đấu cho PSG quá lớn và màn trình diễn của Stuani rõ ràng là không đạt yêu cầu. Tiền đạo của Girona thậm chí còn không cầm nổi bóng chứ chưa nói đến chuyện kết hợp với Luis Suarez để có thể tạo thành đối trọng xứng tầm với bộ đôi Raphael Varane - Samuel Umtiti bên phía đối diện. Trong suốt khoảng thời gian thi đấu, anh chỉ thực hiện thành công đúng 3 đường chuyền, ít nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân.