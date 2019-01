Nếu vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp ai?

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn để vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 với điều kiện giành chiến thắng trước Yemen ở trận đấu tới.

Trong trường hợp vào được vòng knock out, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp một trong hai đội: Đội nhất bảng A (UAE) và đội nhất bảng B (Jordan).

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp ai ở vòng knock-out? Điều đó giờ chỉ còn phụ thuộc vào kết quả của trận đấu tới đây giữa Philippines vs Kyrgyzstan thuộc bảng C mà không cần quan tâm kết quả của các cặp đấu thuộc bảng E và F.

-Nếu hai đội Philippines vs Kyrgyzstan hòa nhau, bảng C sẽ chính thức không có đại diện nào giành vé vớt vào vòng 1/8. Các đội đi tiếp sẽ là các đội đứng thứ 3 của nhóm A, D, E và F. Trong trường hợp này, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A là chủ nhà UAE ở vòng knock out.

-Nếu một trong hai đội Philippines vs Kyrgyzstan giành được 3 điểm, các đội đi tiếp sẽ là các đội đứng thứ 3 của nhóm trường hợp còn lại, Việt Nam sẽ gặp đội đầu bảng B là Jordan ở vòng 1/8.

Sở dĩ có sự loại trừ hàng loạt những trường hợp trên đây là bởi: Ở bảng A, đội xếp thứ 3 là Bahrain nghiễm nhiên giành được 1 suất vé vớt nhờ đạt được 4 điểm trong khi các đội còn lại đều hết khả năng giành được số điểm tương đương.

Số suất vé vớt giờ chỉ còn lại 3, chia đều cho các đội đứng thứ 3 của các bảng C, D, E và F. (Palestine của bảng B chỉ có 2 điểm và gần như bị loại nếu một trong hai đội đứng thứ 3 của bảng E hoặc F giành được 3 điểm).

Như vậy, nếu đội Việt Nam có thể giành được 3 điểm thì chúng ta nghiễm nhiên giành được 1 suất trong 3 suất vé vớt còn lại. Hai suất còn lại là cuộc cạnh tranh của những đại diện thuộc bảng C, E và F.