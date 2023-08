Netizen soi niềm đam mê đồ hiệu của bạn gái Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Kể từ ngày công khai mối quan hệ yêu đương cùng Đoàn Văn Hậu, mọi thông tin liên quan đến Doãn Hải My đều đón nhận đông đảo sự quan tâm từ phía công chúng. Ngoài đời, bạn gái Đoàn Văn Hậu theo đuổi phong cách trẻ trung, nữ tính. Cô cũng là tín đồ túi xách hàng hiệu. Bộ sưu tập túi của Doãn Hải My không thiếu những thiết kế đến từ các nhà mốt cao cấp như Chanel, Dior, Louis Vuitton… Cô là tín đồ đam mê đồ hiệu, vì thế trong tủ đồ của bạn gái Đoàn Văn Hậu chứa không ít các loại túi xách, phụ kiện đắt đỏ đến từ nhiều nhà mốt khác nhau. Louis Vuitton OnTheGo cũng đã xuất hiện trong bộ sưu tập của Doãn Hải My. Túi có giá từ 3.100-3.250 USD (khoảng 74,2-77,8 triệu đồng, tùy kích cỡ). Bộ sưu tập túi hàng hiệu của Doãn Hải My không thể thiếu Chanel Classic Flap - một trong các mẫu túi không bao giờ lỗi mốt. Diện một chiếc đầm trắng đơn giản, thanh lịch, Doãn Hải My phối hợp cùng chiếc túi có giá khoảng 88 triệu đến từ nhà mốt LV. Mẫu túi ruột Chanel này chính là "người bạn thân thiết" thường được cô diện mỗi khi ra bên ngoài vì tính tiện dụng và dễ phối đồ. Chiếc túi cầm tay đơn giản với họa tiết đặc trưng đến từ nhà mốt LV có giá "sương sương" tầm 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, Doãn Hải My còn sở hữu đôi giày đẹp mắt đến từ thương hiệu đình đám DIOR với trị giá khoảng 33 triệu đồng. Doãn Hải My sinh ra trong gia đình có nền kinh tế khá vững vàng tuy nhiên không vì thế mà người đẹp 10X phụ thuộc vào gia đình. Cô sở hữu một gương mặt khả ái nên đã bắt đầu làm người mẫu ảnh, kiếm thêm thu nhập từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Không những thế, Doãn Hải My còn là một chủ shop quần áo dành cho nam. Ảnh: FBNV

