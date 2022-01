Netizen lác mắt với màn cải tạo căn bếp bẩn nhất thế giới

Căn bếp là một trong những khu vực không thể thiếu của một ngôi nhà. Không chỉ là nơi nấu ăn, đây còn thường là chỗ rửa chén, đặt tủ lạnh cũng như địa điểm cho cả gia đình tụ họp ăn uống. Trong đoạn clip đang viral trên TikTok, một cô gái ghi lại toàn bộ quá trình cải tạo căn bếp từ A-Z, thu hút tới gần 40 triệu lượt xem, 2,7 triệu lượt thích và 35.000 bình luận. Có thể thấy, ban đầu căn bếp này trông cứ như một… bãi rác đúng nghĩa chứ chẳng ai nghĩ đây là cảnh tượng trong một ngôi nhà có người ở. Không chỉ rác mà nhiều ngóc ngách khác của căn bếp dĩ nhiên cũng đầy bụi bẩn, những chất nhầy nhụa bám vào. Theo tìm hiểu, đoạn clip trên được quay lại do Auri Katarina - một nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên được người ta mời về làm việc và phải bao mọi chi phí như tiền công, đi lại, ăn ở… Auri tiết lộ mức phí gia chủ phải bỏ ra để nhờ cô cải tạo căn bếp "bẩn thỉu nhất châu Âu" này là 15.000 USD (hơn 341 triệu đồng). Dù vậy, chẳng biết vì lý do gì mà Auri lại quyết định dọn dẹp miễn phí cho gia đình này. Bên cạnh đó, Auri còn tiết lộ Scrub Daddy (một công ty chuyên sản xuất dụng cụ dọn dẹp nổi tiếng) đã tài trợ toàn bộ tiền vé máy bay và khách sạn như một hình thức hợp tác PR. Sau quá trình thu gom rác, lau rửa từng ngóc ngách thì gian bếp giờ đã hiện lên đầy khang trang, như mới. So sánh với hình ảnh ban đầu, đủ thấy công việc của hot TikToker này cực khổ đến cỡ nào. Một vài bình luận xôn xao được dân mạng để lại dưới màn cải tạo căn bếp bẩn thỉu của Auri như: "Mình không tin là ngoài đời lại có ai ở dơ đến mức này" hay "Hình ảnh căn phòng của tôi sau 5 tháng nghỉ dịch"... Mời quý độc giả xem video: Màn cải tạo căn bếp "tồi tàn" nhất thế giới khiến cõi mạng ngỡ ngàng - Nguồn: TIKTOK

