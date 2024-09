Netizen không nhận ra Chu Thanh Huyền sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây trong video mới, Chu Thanh Huyền tiết lộ mình vừa mới đi tiêm tan môi để lấy lại hình dáng đôi môi ban đầu. Trước đó, cô nàng từng từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, tác động vào một vài bộ phận trên gương mặt. Cho đến hiện tại, trải qua thời gian, do tác dụng phụ của tiêm filter căng bóng môi, hình dạng đôi môi của nàng WAG trở nên biến đổi và không được đẹp. (Ảnh: FBNV) Bà xã Quang Hải chia sẻ "Các chị em nhìn ngang sẽ thấy môi của em hơi trề ra. Tại filter để lâu nên nó hơi bị trề ra như vậy". Quyết định đi tiêm tan môi này của Chu Thanh Huyền cũng được chính ông xã Quang Hải gợi ý và ủng hộ. (Ảnh: FBNV) Dù vậy, khi tình trạng sưng phồng đã hết, Chu Thanh Huyền đã lấy lại được dáng môi tự nhiên ban đầu. (Ảnh: FBNV) Nhiều người để lại bình luận khen cô nàng về nhan sắc, đồng thời khuyên Chu Thanh Huyền không nên chỉnh sửa nhan sắc nữa: "Thế này xinh rồi nha, giữ thế thôi đừng can thiệp gì nữa", "công nhận sửa lại nhìn tự nhiên hơn, không bị cùng 1 màu như nhiều mỹ nhân thẩm mỹ". (Ảnh: FBNV) Chu Thanh Huyền còn cho biết cô nàng sẽ tiếp tục đăng tải video về quá trình làm mũi. Ở thời điểm hiện tại, mũi của Chu Thanh Huyền thẳng, sống mũi nhỏ tuy nhiên không quá cao. (Ảnh: FBNV) Sau khi sinh con, Chu Thanh Huyền đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thời con gái. (Ảnh: FBNV) Trước đây, Chu Thanh Huyền từng vướng vào nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. So sánh với những hình ảnh trước, có thể thấy rõ nhan sắc cô nàng có sự thăng hạng rõ rệt. (Ảnh: FBNV) Hình ảnh được truyền tay về nhan sắc của bà xã Quang Hải Ngày trước. Có thể thấy, các đường nét trên gương mặt của Chu Thanh Huyền lúc này khá nhạt nhòa, không quá ấn tượng. (Ảnh: Internet) Không chỉ vậy, có thể thấy khuyết điểm trên gương mặt của cô nàng là hàm răng không quá đều. (Ảnh: Internet) Phong cách ăn mặc càng khiến cho cô nàng thêm phần đứng tuổi. (Ảnh: Internet)

