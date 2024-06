Diệp Lâm Anh và hội chị em nhắn nhủ Xoài Non sau ly hôn

Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên MXH. Cả 2 từng có một đám cưới như cổ tích khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng gần đây, netizen không ngừng đồn đoán về việc rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Tối 16/6, Xoài Non đã chính thức đăng tải dòng trạng thái thông báo ly hôn với chồng kèm ảnh cưới của cả 2: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!" Xemesis cũng đăng tải dòng trạng thái thông báo "đường ai nấy đi" với Xoài trên cả fanpage và facebook cá nhân: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua và tất cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, thật tiếc là điều đó không có ý nghĩa nhưng khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mong em sẽ đạt được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười như em vẫn luôn nhé". Ở dưới bài đăng của Xoài Non, rất nhiều người quen, hội chị em thân thiết, cũng như fan của cô nàng đã vào động viên, nhắn nhủ. Diệp Lâm Anh - người từng là chị em dâu với Xoài Non nhắn nhủ: "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé!". Trương Quỳnh Anh cũng là một trong những người để lại bình luận an ủi Xoài Non sớm nhất. Vân Hugo cũng chia sẻ với Xoài Non: "Điều tốt đẹp khép lại là để chào đón một điều tốt hơn". Ở bình luận, nhiều người là fan của cặp đôi vẫn chưa thể tin được rằng cả 2 đã chia tay.

Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên MXH. Cả 2 từng có một đám cưới như cổ tích khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng gần đây, netizen không ngừng đồn đoán về việc rạn nứt tình cảm của cặp đôi. Tối 16/6, Xoài Non đã chính thức đăng tải dòng trạng thái thông báo ly hôn với chồng kèm ảnh cưới của cả 2: "Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng mình. Và mình rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!" Xemesis cũng đăng tải dòng trạng thái thông báo "đường ai nấy đi" với Xoài trên cả fanpage và facebook cá nhân: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua và tất cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, thật tiếc là điều đó không có ý nghĩa nhưng khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Mong em sẽ đạt được mọi điều mình mong muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười như em vẫn luôn nhé". Ở dưới bài đăng của Xoài Non, rất nhiều người quen, hội chị em thân thiết, cũng như fan của cô nàng đã vào động viên, nhắn nhủ. Diệp Lâm Anh - người từng là chị em dâu với Xoài Non nhắn nhủ: "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé!". Trương Quỳnh Anh cũng là một trong những người để lại bình luận an ủi Xoài Non sớm nhất. Vân Hugo cũng chia sẻ với Xoài Non: "Điều tốt đẹp khép lại là để chào đón một điều tốt hơn". Ở bình luận, nhiều người là fan của cặp đôi vẫn chưa thể tin được rằng cả 2 đã chia tay.