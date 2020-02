Nàng WAGs vàng trong làng ồn ào, nhiều người như bị “dính lời nguyền“

Nhật Lê có lẽ là nàng WAGs gây chú ý và cũng lắm ồn ào nhất trong làng sân cỏ Việt. Yêu Quang Hải từ thời chẳng ai biết anh là ai, thế nhưng sau VCK U23 Châu Á 2018, cô nàng lại bị cho rằng lợi dụng danh tiếng của người yêu để nổi tiếng. Bạn gái cũ Quang Hải bị tố quảng cáo không có tâm khi liên tục PR những sản phẩm giảm cân cực lố trên mạng xã hội mà chưa được kiểm chứng. Không nhưng vậy, người hâm mộ từng cho rằng Nhật Lê không thành thật trong việc công khai tuổi tác. Hot girl Quảng Nam cũng từng tham gia một số chương trình âm nhạc, game show truyền hình với mác "bạn gái Quang Hải". Nhiều người đánh giá rằng Nhật Lê có giọng ca không hề nổi bật, nếu không vì danh xưng người yêu của cầu thủ nổi tiếng thì "không có cửa" dự thi. Cô nàng cũng từng ra MV nhưng bị "ném đá" dữ dội. Sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải dính tin đồn hẹn hò với nhiều hot girl mạng xã hội khác trong đó có Huyền My. Cô nàng sinh năm 1997, quê gốc Nghệ An và hiện đang là chủ một chuỗi spa tại Hà Nội và Vinh.Bạn gái Quang Hải tùng bị ném đá dữ dội khi đăng tải trạng thái cho rằng yêu lâu dài chưa chắc đã đậm sâu, nhưng có người bên nhau 1 thời gian ngắn mà nhớ nhau trọn đời. Bên dưới phần bình luận, dân mạng cho rằng Huyền My đang đá xéo Nhật Lê. Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây, trong đám cưới của Phan Văn Đức, Huyền My cũng bị lộ một số khoảnh khắc kém xinh, khác xa với những bức hình cô nàng đăng tải trên mạng xã hội. Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức cũng là một trong những nàng WAGs liên tục dính phải những thị phi không đáng có. Trước khi đám cưới diễn ra, "hot girl mầm non" dính tin đồn cưới chạy. Cô thẳng thừng phủ nhận, cho biết em bé tới với gia đình khi đám cưới sắp diễn ra chứ không hề có chuyện chửa trước rồi mới cưới. Thế nhưng hành trình yêu nhau hoả tốc của cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ nghi ngờ. Trong đám cưới của chính mình, Nhật Linh cũng lộ khoảnh khắc kém sắc với hàm vuông và khuôn mặt thô. Trước đó, hot girl Nghệ An từng dính tin đồn phá thai như cơm bữa, ăn trộm tiền và buộc phải chuyển trường vì bị ném mắm tôm. Ngọc Nữ, tình cũ của Phan Văn Đức từng bị tố "hám fame" mà bỏ người yêu lâu năm để đến với cầu thủ thi đấu có SLNA. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, Văn Đức chưa một lần thừa nhận cô là bạn gái. Sau khi chia tay, Ngọc Nữ và Phan Văn Đức thường xuyên dính phải tin đồn đối xử, nói năng không đúng mực với nhau, thậm chí xưng "mày - tao" và không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề để kể về người cũ. Ngô Mai Nhuệ Giang, bạn gái Xuân Trường từng bị tẩy chay vì thái độ coi thường tình cảm của người hâm mộ. Chính Xuân Trường cũng bị mất điểm khi lên tiếng bênh vực bạn gái bằng tiếng Anh. Sau rùm beng không đáng có, cô nàng cựu sinh viên Rmit lặn mất tăm trên mạng xã hội. Xem thêm clip: Vui mừng Quang Hải Nhật Lê về "bên nhau" trong dịp tết - Nguồn: Youtube

