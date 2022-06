Nàng thơ xứ Huế khoe body ai ngắm cũng khen hết lời

Nguyễn Trà My (sinh năm 1998, Huế) là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế. Gái xinh này là gương mặt khá nổi trên mạng xã hội với hơn 50.000 lượt theo dõi trên Facebook. Trà My được yêu mến nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp như búp bê, nét đẹp ngây thơ, dễ thương. Bên cạnh đó, hot girl xứ Huế này cũng có vóc dáng của cô nàng cũng "không phải dạng vừa". Theo đánh giá của nhiều người, Trà My sở hữu đường cong nuột nà, body đẹp mướt mát. Bên cạnh đó, thần thái tự tin khoe dáng với những thiết kế váy áo gợi cảm cũng là điểm cộng của hot girl 9X này. Trà My theo đuổi gu thời trang nóng bỏng và táo bạo. Trà My gây bất ngờ khi chia sẻ, cô không hề tập luyện hay có chế độ ăn giữ dáng. Thậm chí, cô nàng còn thường xuyên ăn vặt và thức khuya. Tuy nhiên, Trà My vẫn giữ được làn da căng bóng, mịn màng và vóc dáng thon thả. Số đo ba vòng của cô gái xứ Huế là 90-59-91 (cm). Với ngoại hình ấn tượng, Trà My theo đuổi công việc mẫu ảnh, PR sản phẩm... Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế, Trà My không theo nghề mà chọn làm những công việc mình yêu thích. Trà My chia sẻ: "Mình không thích bị ràng buộc thời gian nên thấy bản thân phù hợp với những công việc tự do hơn. Mình khá hài lòng với cuộc sống hiện tại". Tuy nhiên, việc chia sẻ những hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội cũng khiến Trà My gặp một số rắc rối. Cô thường nhận được tin nhắn mời gọi khiếm nhã và những bình luận không hay bình phẩm về ngoại hình. Trà My theo đuổi lối sống lạc quan, tích cực. Cô tập trung vào công việc và dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình.

