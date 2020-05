Nam sinh Ngân hàng được phái nữ nhiệt tình tìm kiếm vì điều này

Phạm Hoàng Nam (SN 2001, đến từ Lạng Sơn) mới đây bất ngờ được cư dân mạng chú ý khi loạt ảnh điển trai về nam sinh này được đăng tải trong một số nhóm mạng khá nổi tiếng. Hoàng Nam sở hữu nụ cười tỏa nắng, gương mặt điển trai cùng phong cách ăn mặc sành điệu chẳng kém bất kì hot boy nào. Liên hệ với Hoàng Nam, cậu bạn không giấu nổi niềm vui khi bất ngờ được cộng đồng mạng chú ý. "Mình không biết tại sao ảnh mình lại được chia sẻ trên mạng nhưng mình rất bất ngờ và cảm thấy vui khi bỗng dưng được nhiều người chú ý và yêu mến. Mình cũng cảm ơn mọi người khi đã theo dõi và quan tâm tới mình". Được biết, Hoàng Nam hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Tài chính Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Thời phổ thông, nam sinh 10X cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài thư sinh, điển trai của mình. Được bạn bè, người quen đánh giá là hòa đồng, thân thiện nhưng khi được hỏi nhận xét thế nào về bản thân, Hoàng Nam chỉ bẽn lẽn nhận mình nhút nhát, ít nói. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng và đôi mắt híp dễ mến, Hoàng Nam còn được biết là một nam sinh năng động, nhiệt tình khi tham gia nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, đặc biệt là nhảy khi còn theo học tại trường cấp 3. Có nhiều lợi thế về ngoại hình nhưng Hoàng Nam chia sẻ rằng, bản thân muốn tập trung hàng đầu vào việc học để tiếp thu được nhiều kiến thức hơn nữa. Theo đuổi ngành học một cách tình cờ và chưa có bất kì dự định nào về nghề nghiệp nhưng cậu bạn hi vọng có thể tham gia casting vào một nhóm nhảy chuyên nghiệp nào đó tại Hà Nội trong tương lai. "Mình chưa có ý định tham gia gì cả, chỉ muốn trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân hơn vì cũng mới đang là sinh viên năm nhất. Mình cũng chưa đủ tự tin về ngoại hình nữa nên đang cố gắng tập luyện chăm chỉ và hi vọng tương lai sẽ có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực". Chàng trai này cũng có châm ngôn sống cụ thể để có động lực cải thiện bản thân mỗi ngày. "Châm ngôn sống của mình đơn giản lắm. Cuộc sống là 10% do bạn tạo ra, 5% bạn nhận được và 85% cách bạn nhìn nhận về nó".

Phạm Hoàng Nam (SN 2001, đến từ Lạng Sơn) mới đây bất ngờ được cư dân mạng chú ý khi loạt ảnh điển trai về nam sinh này được đăng tải trong một số nhóm mạng khá nổi tiếng. Hoàng Nam sở hữu nụ cười tỏa nắng, gương mặt điển trai cùng phong cách ăn mặc sành điệu chẳng kém bất kì hot boy nào. Liên hệ với Hoàng Nam, cậu bạn không giấu nổi niềm vui khi bất ngờ được cộng đồng mạng chú ý. "Mình không biết tại sao ảnh mình lại được chia sẻ trên mạng nhưng mình rất bất ngờ và cảm thấy vui khi bỗng dưng được nhiều người chú ý và yêu mến. Mình cũng cảm ơn mọi người khi đã theo dõi và quan tâm tới mình". Được biết, Hoàng Nam hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Tài chính Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Thời phổ thông, nam sinh 10X cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ ngoài thư sinh, điển trai của mình. Được bạn bè, người quen đánh giá là hòa đồng, thân thiện nhưng khi được hỏi nhận xét thế nào về bản thân, Hoàng Nam chỉ bẽn lẽn nhận mình nhút nhát, ít nói. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng và đôi mắt híp dễ mến, Hoàng Nam còn được biết là một nam sinh năng động , nhiệt tình khi tham gia nhiều câu lạc bộ nghệ thuật, đặc biệt là nhảy khi còn theo học tại trường cấp 3. Có nhiều lợi thế về ngoại hình nhưng Hoàng Nam chia sẻ rằng, bản thân muốn tập trung hàng đầu vào việc học để tiếp thu được nhiều kiến thức hơn nữa. Theo đuổi ngành học một cách tình cờ và chưa có bất kì dự định nào về nghề nghiệp nhưng cậu bạn hi vọng có thể tham gia casting vào một nhóm nhảy chuyên nghiệp nào đó tại Hà Nội trong tương lai. "Mình chưa có ý định tham gia gì cả, chỉ muốn trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân hơn vì cũng mới đang là sinh viên năm nhất. Mình cũng chưa đủ tự tin về ngoại hình nữa nên đang cố gắng tập luyện chăm chỉ và hi vọng tương lai sẽ có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực". Chàng trai này cũng có châm ngôn sống cụ thể để có động lực cải thiện bản thân mỗi ngày. "Châm ngôn sống của mình đơn giản lắm. Cuộc sống là 10% do bạn tạo ra, 5% bạn nhận được và 85% cách bạn nhìn nhận về nó".