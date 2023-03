MXH sôi sục bởi quán cafe được ví như trốn thần tiên

Mới đây, hình ảnh về một quán cafe tại Thái Lan đang được lan truyền trên MXH và nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Cụ thể, đây là quán cafe Chom nằm tại Chiang Mai, Thái Lan. Vốn dĩ nổi tiếng với vô số quán cafe lớn nhỏ cực đẹp, Chiang Mai không hề thiếu lựa chọn để dân mê checkin trải nghiệm, vậy mà Chom vẫn nổi lên siêu hot đông bất kể giờ giấc, thậm chí là phải đặt bàn từ rất sớm, đủ chứng tỏ cho sức hút mãnh liệt của quán cafe kiêm khu vườn mùa hè, kiêm nhà hàng 1 sao Michelin này. Với vị trí không xa trung tâm lắm, chỉ khoảng 16km nhưng chỉ cần đặt chân qua cửa là như bước vào một xứ sở hoàn toàn khác, một khu rừng cổ tích mơ màng dưới ánh sáng lung linh ảo diệu và dàn sương mù lúc nào cũng dày đặc. Phải nói là tài năng thiết kế của người Thái vô cùng đáng nể, cộng với sự chăm chút tỉ mỉ từng cụm rêu con suối nên tuy đã thấy hình trên mạng mình vẫn ko khỏi ngỡ ngàng vì vẻ kỳ ảo nơi đây. Giá nước và đồ ăn cũng ko quá cao so với mặt bằng chung, nhất là cơ hội được thưởng thức bữa ăn có sao quốc tế cũng là một trải nghiệm ko thể bỏ qua khi tới Chiang Mai. Khác với Bangkok nhộn nhịp với những khu chợ đêm và trung tâm thương mại, Chiang Mai được ví như "đóa hồng phía bắc Thái Lan" bởi vẻ đẹp lãng mạn và thơ mộng. Trong những năm qua, thành phố còn được biết đến với những quán cà phê đủ phong cách, từ hiện đại, tối giản cho đến sân vườn. Chom Cafe and Restaurant là một trong những địa chỉ sống ảo nổi tiếng nhất Chiang Mai, thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước. Khai trương vào năm 2019, nơi này cực nổi tiếng trên Instagram và là nơi chụp vô số bức ảnh "triệu like". Quán được thiết kế như một khu rừng cổ tích với thác nước, bãi cỏ, dòng suối, cây xanh và hoa dại. Nên dù diện tích không lớn nhưng Chomu Cafe rất hoang sơ và rộng rãi khi chụp ảnh. Cây xanh ở đây được thiết kế với đủ loại cây, từ cây dây leo, cây rụng lá, cọ cho đến cây trưởng thành khiến du khách có cảm giác như lạc vào một khu rừng giữa thành phố. Dòng suối nhân tạo uốn éo nên thơ. Một đàn cá chép đầy màu sắc tung tăng bơi lội. Tại đây, bạn không chỉ được trải nghiệm thiên nhiên mà còn được no bụng với thực đơn phong phú, đa dạng. Giá giao động khoảng 150bht (khoảng từ 100 nghìn đồng). Lượng khách của Chom lúc nào cũng dày đặc nên bạn nhớ gọi điện đặt lịch hẹn trước khi đến để tránh phải đợi lâu nhé. Một lưu ý là các quán bar ở đây đóng cửa khá sớm vào buổi tối, đồ uống sẽ không có sẵn nếu bạn đến muộn.

