Mừng tuổi mới, nữ rapper Gen Z khoe body triệt để

Ngày 28/3, nữ rapper xinh đẹp Pháo đăng ảnh mặc nội y hình đóa hoa nhân sinh nhật lần thứ 21. Ở dòng trạng thái, nữ rapper 21 tuổi viết: "Vẫn là tôi, 21 mùa trăng". Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, người hâm mộ gửi lời chúc mừng và khen ngợi sắc vóc của Pháo Northside. Rapper Pháo Northside tên thật Nguyễn Diệu Huyền thay đổi phong cách từ trẻ trung sang cá tính, quyến rũ. Pháo liên tục gây chú ý với những bộ cánh khoe dáng triệt để. So với hình tượng Pháo hồi 17 tuổi trên sân khấu King of Rap 2020, Pháo hiện tại chững chạc và trưởng thành hơn. Sở hữu dáng người cao, thanh mảnh, rapper sinh năm 2003 yêu thích thiết kế hở vai, lộ lưng và vòng eo. Trong các chuyến du lịch hay trình diễn, Pháo lăng xê mẫu đầm ngắn hoặc corset, chân váy đa dạng chi tiết theo mốt Y2K. Pháo biến hóa với lối make-up tươi tắn và nhiều màu sắc. Về sự nghiệp, 2023 không phải năm bùng nổ của Pháo trên đường đua âm nhạc. Do đó, người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ bứt phá với nhiều ca khúc mới trong năm nay. Rapper từng chia sẻ cô hy vọng khán giả sẽ thấy được Pháo khác biệt như thế nào so với khi mới chập chững vào nghề.

