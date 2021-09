Bị fan Jack tấn công, "gái 1 con" Thiên An có hành động lạ

Mặc dù drama có con với Jack đã trôi qua khá lâu, nhưng cuộc sống của hot girl Thiên An vẫn gặp không ít xáo trộn. Bản thân Thiên An dường như cũng đã lấy lại được cân bằng sau chuyện với Jack nên gần đây cô nàng thường xuyên khoe bé Sol lên trang cá nhân. Mới đây trên trang cá nhân của mình, hot girl Thiên An đã khiến nhiều netizen vừa thương, vừa bức xúc thay cô khi liên tục gặp sự cố trên MXH. Cụ thể, cô nàng thông báo với mọi người về một fanpage mới mà cô dùng để đăng ảnh mình và con gái. Có lẽ vì trước đó Thiên An bị tấn công liên tục, ngoài bị report thì Thiên An còn gặp không ít rắc rối khi có nhiều fan của Jack để lại bình luận thô tục, xúc phạm 2 mẹ con nên cô muốn tìm "nhà mới" trên MXH để tránh mọi lời không hay ho. Dưới phần bình luận cư dân mạng đều để lại lời an ủi, động viên bà mẹ một con, hy vọng sau khi Thiên An "đổi nhà" trên MXH thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Sau hơn 1 tháng kể từ drama nổ ra, hot girl Thiên An dường như không còn ngần ngại chia sẻ hình ảnh bản thân và con gái lên MXH. Nhiều người bày tỏ sự xuýt xoa trước nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Thiên An. Thiên An gây thiện cảm với mái tóc dài thuớt tha, làn da trắng và gương mặt hết sức dịu dàng, ánh lên niềm hạnh phúc khi được ở cạnh tiểu công chúa đầu lòng. Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc phúc cho Thiên An. Thiên An sinh năm 1998, từng tham gia các cuộc thi Miss Teen 2017, The Face 2017. Cô đảm nhận vai nữ chính trong một số MV của Jack: Sóng gió, Bạc phận... Jack và Thiên An vướng nghi vấn yêu đương nhưng giữ im lặng suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cũng không ít “sóng gió” của Jack: Từ một hiện tượng vụt sáng thành sao - Nguồn: YAN News

