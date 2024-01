Một năm sóng gió, Phan Văn Đức nhắn nhủ vợ hot girl điều này

Phan Văn Đức vừa tổng kết năm 2023, những ngày cuối năm cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới của tiền vệ sinh năm 1996 và vợ Võ Nhật Linh. Trên trang cá nhân tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ: "Mới đấy mà đã 4 năm rồi, năm vừa qua thật khó khăn. Chuyện cũ mình bỏ qua và cùng nhau nuôi dạy các con em nhé. Cảm ơn em là hậu phương vững chắc cho gia đình mình". Với các nhân Phan Văn Đức năm 2023 của cầu thủ này chẳng mấy suôn sẻ khi tiền vệ này đã gặp chấn thương trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp quốc gia hồi tháng 4/2023. Kết quả chụp MRI cho thấy tiền đạo 27 tuổi này bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Sau đó, anh đã phải sang Singapore để phẫu thuật. Theo đánh giá của các bác sĩ, với chấn thương này, Văn Đức sẽ phải rời xa sân cỏ trong 9 tháng. Cho đến tận thời điểm hiện tại tiền vệ quê Nghệ An mới chỉ đang bắt đầu làm quen với bóng và dần tập luyện trở lại. Cũng vì vậy anh chỉ hy vọng rằng năm 2024 sẽ may mắn và suôn sẻ hơn để lấy lại phong độ thi đấu. Trong suốt năm qua, Võ Nhật Linh đã luôn đồng hành với chồng. Thời điểm Phan Văn Đức phẫu thuật cô cũng cùng chồng sang Singapore. Nhật Linh ngoài công việc được đào tạo là giáo viên mầm non thì cô còn kinh doanh để phụ kinh tế cho gia đình và chăm sóc con cái ngoan ngoan để chồng yên tâm phục hồi. Phan Văn Đức được đánh giá là "người đàn ông của gia đình" trong giới cầu thủ khi thường xuyên thể hiện tình cảm với vợ trên MXH. Không ít những khoảnh khắc Phan Văn Đức thể hiện tình cảm với Nhật Linh ngay trên trang cá nhân.

