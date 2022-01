Phan Văn Đức và hành trình đổi vận ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Phan Văn Đức hiện đang là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ cánh của CLB Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành hotboy làng bóng, "chân sút" này từng phải trải qua những ngày tháng rất khổ cực. Chia sẻ với PV, bà nội cầu thủ Phan Văn Đức cho biết, nam cầu thủ từng phải trải qua một tuổi thơ cơ cực, thiếu vắng bố mẹ. Cụ thể, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đến khi lên 5 tuổi, bố của tiền đạo đội tuyển Việt Nam quyết định "Nam tiến" để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Vài năm sau, mẹ Văn Đức cũng quyết định vào Nam cùng chồng. Nam cầu thủ sống cùng bà, xa bố mẹ khi mới 7 tuổi. Phan Văn Đức bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 11 tuổi. Khi đó, mẹ của anh đã quyết định cho con trai gia nhập CLB Sông Lam Nghệ An. Khoảng thời gian này, mọi sinh hoạt của mẹ con anh đều phải dựa vào đồng lương ít ỏi do bố gửi về. Năm 2017, khi đồng đội đều đã được chọn để tham gia những giải đấu lớn thì Phan Văn Đức lại loay hoay ở cấp độ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An. Một năm sau đó, nam cầu thủ chính thức được góp mặt ở một giải đấu chuyên nghiệp, đó là AFF Cup. Dù vậy, tên tuổi của anh chàng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Cuộc sống của anh vẫn còn rất khó khăn, thiếu thốn. Sau khi thể hiện tài năng ở giải U21, Phan Văn Đức tiếp tục được HLV Park Hang Seo gọi bổ sung vào đội hình U23 Việt Nam. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn giúp cho nam cầu thủ đổi đời, nâng tầm tên tuổi tại AFF Cup 2018. Sau đó, Văn Đức tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển tham dự giải đấu U23 châu Á. Tại trận tứ kết gặp U23 Iraq, chàng tiền vệ đã thực sự toả sáng, trở thành một trong những người hùng đem lại chiến thắng vinh quang cho lịch sử bóng đá Việt Nam. Cũng nhờ đó, Phan Văn Đức đã được kí hợp đồng 3 năm với CLB Sông Lam Nghệ An. Đây cũng chính là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp làm cầu thủ của anh chàng. Mức lương thời điểm này ước tính khoảng 60 triệu đồng/tháng, phí lót tay khoảng 3,5 - 4 tỷ đồng/năm. Từ một cầu thủ trẻ với mức trợ cấp ít ỏi, Phan Văn Đức giờ đây đã trở thành một trong những "chân sút" sáng giá của làng bóng đá Việt Nam. Anh chàng cũng sở hữu hợp đồng chuyên nghiệp hàng chục tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị lớn như siêu xe, nhà cửa... Về đời tư, Văn Đức cũng đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mọi hoạt động của anh đều được công chúng hết mực quan tâm, ủng hộ. Hành trình đổi đời của Phan Văn Đức đã khiến cho rất nhiều người nể phục. Sự quyết tâm của anh chàng còn được xem là động lực để nhiều cầu thủ trẻ hiện nay theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

