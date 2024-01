Món "tăm xỉa răng" chiên giòn là gì khiến TikToker đổ xô mukbang

Mới đây, tại Hàn Quốc một món "tăm chiên giòn" vô cùng độc lạ đã xuất hiện dày đặc và được nhiều nhà sáng tạo chuyên làm về nội dung ăn uống làm theo. Theo đó, để chế biến món ăn kỳ quái này, những người này đã sử dụng một hộp tăm dùng để vệ sinh răng miệng của Hàn Quốc. Tiếp theo, họ chiên những chiếc tăm này trong chảo ngập dầu để những chiếc tăm phồng lên tựa như món phồng tôm. Sau khi đã được chiên phồng và vớt ra khỏi chảo, những chiếc tăm sẽ được rắc lên bột phô mai và các loại gia vị khác rồi thưởng thức. Một người sáng tạo nổi tiếng trên YouTube với tài khoản @toozidiary thử làm món ăn này và mô tả hương vị của chúng tương tự như "bánh gạo" trong một video. Được biết, những chiếc tăm xanh này có thể phồng lên khi được đem chiên là do phần lớn tăm xỉa răng ở Hàn Quốc đều được làm từ tinh bột ngô hoặc khoai tây trộn với sorbitol, một loại rượu có đường có trong trái cây và cũng có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên ở nồng độ lớn. Do đó, về cơ bản, những chiếc tăm này đều được làm từ thành phần hữu cơ tự nhiên, có khả năng phân hủy sinh học và hòa tan trong nước. Tuy nhiên, bất chấp những đặc tính có vẻ thân thiện với môi trường của chúng, các quan chức y tế tại quốc gia châu Á này vẫn cảnh báo không nên tiêu thụ những dụng cụ nha khoa này theo cách coi chúng như một món ăn vì chúng chưa được phê duyệt cho con người sử dụng. "Đây không phải là sản phẩm để ăn. Sự an toàn của chúng chưa được kiểm chứng" - Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc viết trong một thông báo gần đây được tải lên X. Trong cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Trí Uy cũng chỉ ra rằng những chiếc "tăm thân thiện với môi trường" chỉ mới vượt qua cuộc kiểm tra và chứng nhận an toàn đối với các sản phẩm vệ sinh chứ chưa vượt qua cuộc kiểm tra và chứng nhận liên quan đến thực phẩm an toàn. Những hộp tăm tinh bột này có thể chứa các kim loại nặng khác rất độc hại, đặc biệt là các nguyên tố như chì, nhôm... Hoàn toàn không có sự kiểm soát của các đơn vị quốc gia liên quan. Nếu tiêu thụ với số lượng lớn thì nguy cơ gây hại cho sức khỏe là rất cao. Một số kim loại nặng thậm chí có thể gây ra những hậu quả thần kinh không thể khắc phục được. Bác sĩ Lâm Trí Uy kêu gọi công chúng không nên sử dụng để thử nó ở nhà chỉ vì họ tò mò.

