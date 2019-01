“Cô gái thời tiết” lộ ảnh thời suy dinh dưỡng khiến CĐM ngã ngửa

Nhân trào lưu 10 years challenge - Thử thách 10 năm , BTV Mai Ngọc hay còn được biết tới với biệt danh " Cô gái thời tiết" cũng bám "trend" với bức ảnh hé lộ quá khứ siêu gầy. Dù thời điểm chụp bức ảnh "suy dinh dưỡng" đã hơn 10 năm song quá khứ gầy gò của hot girl thời tiết - Mai Ngọc cũng khiến dân tình giật mình. Ai mà ngờ được có thời Mai Ngọc cao 1m70 nhưng chỉ nặng 36kg, nghĩa là cực kỳ gầy. Tuy nhiên, so sánh 2 hình ảnh "before - after" của Mai Ngọc, nhiều fan hâm mộ của nữ BTV thời tiết này thở phào nhẹ nhõm vì cô đã "dậy thì thành công". Con gái nhìn chung ai cũng thích gầy, song với Mai Ngọc gầy từng là một... nỗi ám ảnh, thậm chí cái gầy ấy còn bị người khác mang ra trêu chọc. Chia sẻ về những lần bị trêu vì quá gầy, Mai Ngọc cho biết: "Ngày xưa gầy quá, mua quần áo không mua được vì vừa chiều dài thì rộng mênh mông. Đi ăn phở mọi người dọa bẻ tay làm tăm xỉa răng. ". Hiện tại, Mai Ngọc đã có một thân hình khá cân đối. Nữ BTV này còn cho biết thêm, cô đang muốn giảm bớt cân nặng và thuộc tạng người hít thở cũng béo. Mai Ngọc duy trì luyện tập để giữ vóc dáng chuẩn. Trên trang cá nhân của Mai Ngọc, có thể thấy cô nàng rất chăm chia sẻ những hình ảnh tập luyện thể dục để có vóc dáng chuẩn. "Tập để cho hình thể như ý muốn nhưng cũng là để khỏe mạnh, dẻo dai, giữ mãi tuổi trẻ nữa", Mai Ngọc chia sẻ.

Nhân trào lưu 10 years challenge - Thử thách 10 năm , BTV Mai Ngọc hay còn được biết tới với biệt danh " Cô gái thời tiết" cũng bám "trend" với bức ảnh hé lộ quá khứ siêu gầy. Dù thời điểm chụp bức ảnh "suy dinh dưỡng" đã hơn 10 năm song quá khứ gầy gò của hot girl thời tiết - Mai Ngọc cũng khiến dân tình giật mình. Ai mà ngờ được có thời Mai Ngọc cao 1m70 nhưng chỉ nặng 36kg, nghĩa là cực kỳ gầy. Tuy nhiên, so sánh 2 hình ảnh "before - after" của Mai Ngọc, nhiều fan hâm mộ của nữ BTV thời tiết này thở phào nhẹ nhõm vì cô đã "dậy thì thành công". Con gái nhìn chung ai cũng thích gầy, song với Mai Ngọc gầy từng là một... nỗi ám ảnh, thậm chí cái gầy ấy còn bị người khác mang ra trêu chọc. Chia sẻ về những lần bị trêu vì quá gầy, Mai Ngọc cho biết: "Ngày xưa gầy quá, mua quần áo không mua được vì vừa chiều dài thì rộng mênh mông. Đi ăn phở mọi người dọa bẻ tay làm tăm xỉa răng. ". Hiện tại, Mai Ngọc đã có một thân hình khá cân đối. Nữ BTV này còn cho biết thêm, cô đang muốn giảm bớt cân nặng và thuộc tạng người hít thở cũng béo. Mai Ngọc duy trì luyện tập để giữ vóc dáng chuẩn. Trên trang cá nhân của Mai Ngọc, có thể thấy cô nàng rất chăm chia sẻ những hình ảnh tập luyện thể dục để có vóc dáng chuẩn. "Tập để cho hình thể như ý muốn nhưng cũng là để khỏe mạnh, dẻo dai, giữ mãi tuổi trẻ nữa", Mai Ngọc chia sẻ.