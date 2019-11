Mẫu nhí đi catwalk đỉnh cao, tí tuổi đã ăn mặc như fashionista

Cách đây không lâu, một clip ghi lại hình ảnh cô bé đi catwalk trong lồng kính được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ bởi thần thái quá chuyên nghiệp và dám thực hiện những động tác khó trên sàn diễn. Được biết, cô bé là Lê Khánh An (7 tuổi), mẫu nhí có tiếng đang sinh hoạt tại một CLB người mẫu nhí tại TP HCM. Với trình độ catwalk chuyên nghiệp, Khánh Anh từng giành giải trong cuộc thi Prince & Princess International tại Phuket, Thái Lan Màn catwalk đỉnh cao được thực hiện trong lồng kính nổi danh trên mạng không phải là lần đầu tiên Khánh An thực hiện động tác khó, trước đó cô bé từng trình diễn trong quả bóng hơi. Được biết, Khánh An được mẹ cho đi học catwalk từ khi còn nhỏ, chính bởi được đào tạo chuyên nghiệp nên cách sải chân trên sàn diễn hay biểu cảm của cô bé đều cực kỳ xuất sắc. Coco Rocha - siêu mẫu nổi tiếng thế giới từng trầm trồ khi xem đoạn video Khánh An catwalk và không tiếc lời đưa ra lời khen: "Những người mẫu sắp đi cho show hãy kéo ghế ra mà xem và ghi chú. Chúng ta cần phải nhìn đẳng cấp catwalk đầy kĩ thuật này nhiều lần vì cô bé này thật sự không đùa được đâu. Cô bé đã mở màn và kết thúc mọi thứ, cô ấy sẽ hớp hồn tất thảy mọi người". Nàng mẫu Coco Rocha cũng cho biết thật sự mong muốn đưa Khánh An tới làm giáo viên cho các lớp học người mẫu của cô. Vậy là đủ để biết đẳng cấp catwalk của mẫu nhí Việt Nam này. Không chỉ trên sàn diễn, phong cách ăn mặc đời thường và thần thái chụp hình của cô bé Khánh An cũng không đùa được đâu. Phối đối cá tính và tạo dáng là Khánh An có ngay một bức ảnh đẹp xuất sắc chẳng kém bất kỳ fashionista nào. Cô bé hiện đang có gần 10 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Xem thêm clip: Bé Khánh An catwalk trong vòng đu quay Asian Kids Fashion Week - Nguồn: Youtube

