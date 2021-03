Mở xe máy ra sửa, chủ nhân "rụng rời" với thứ bên trong

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh ghi lại cảnh bên trong một chiếc xe máy điện chứa rất nhiều tôm khô. Theo chia sẻ của người đăng ảnh, đây chính là sản phẩm của việc chuột chui vào xe máy gây ra. Thậm chí bên trong yếm xe còn có xác của một con chuột chết khiến nhiều người kinh hãi. Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh, bấy lâu nay anh đều thắc mắc không hiểu sao tôm khô mua về đi đâu hết thì ra là do những con chuột này. Điều đáng nói là số lượng tôm khô vô cùng lớn, chất đầy hai bên yếm xe. Khi được chủ nhà dọn ra, số tôm chất thành đống phải lên tới cả kg. Nhiều người còn hài hước đùa rằng, đúng là cả một gia tài khổng lồ, chỗ tôm này cũng nấu được vài nồi canh bầu mà bọn chuột lại tha đi mất của chủ xe. Hơn nữa những con tôm khô này rất to và đều còn nguyên. Nhiều người thắc mắc không hiểu lũ chuột này đã vận chuyển kiểu gì số lượng lớn tôm như vậy từ bếp ra nơi ẩn náu? Sau khi đăng lên mạng xã hội, hình ảnh chuột làm ổ trong xe máy nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa phần mọi người đều cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương cho chủ nhà chưa kịp nấu nồi canh bầu với tôm khô nào mà đã bị đàn chuột cuỗm sạch. Cụ thể, thành viên mạng có nickname N.K.L bình luận: "Má ơi con tôm khô này to thế mà nó tha kiểu gì nhiều vậy nhỉ? Khổ thân chủ top, kiểu này là mua về đến đâu chỉ béo lũ chuột đến đấy. Nhìn đống tôm mà đứt ruột". Còn nickname T.P.Q cũng bình luận dưới bức ảnh chuột làm ổ trong xe máy rằng: "Lũ chuột này ăn nhiều quá bội thực luôn rồi kìa. Khổ thân anh chưa kịp ăn đã bị lũ chuột tha hết. Mà tài thật nó tha kiểu gì giỏi thế được nhiều ghê..." Ngoài việc tha đồ ăn này thì việc những con chuột xâm nhập vào xe còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Chuột làm tổ, cắn đứt dây điện, dây dẫn xăng là nguyên nhân của hàng chục vụ cháy nổ xe. Chính vì vậy, các bạn nên thường xuyên kiểm tra xe, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

