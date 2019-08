Mẹ bầu đăng ảnh bụng to như muốn nổ tung khiến ai cũng xót xa

Thanh xuân của người con gái sẽ kết thúc sau một lần mang bầu. Bởi có nhiều mẹ cơ thể bị tàn phá khi mang bầu, sau sinh phải đối mặt với lớp mỡ bụng dày, da nhăn nhúm, sạm đen hay bầu ngực không còn căng đầy “treo cao” nữa. Nỗi niềm này hẳn bất cứ ai cũng xót xa. Thế nên những bức ảnh của Huyền Trang (hiện đang sống ở Thanh Sơn, Phú Thọ) chia sẻ về bụng bầu to như muốn nổ tung, chằng chịt những vết rạn của mình đã nhận được sự đồng cảm rất lớn từ các mẹ.



Bởi dù mang thai một nhưng bụng của Huyền Trang lại to như mang thai đôi hay ba. “Mình dự sinh ngày 22/8 mà chưa thấy hiện tượng gì. Bụng mình như muốn nổ tung ra rồi. Mình tập đầu muốn đẻ thường mà nhìn bụng như này lại sợ “ăn dao” quá. Đêm nào mình cũng mệt mỏi lắm, vật vã mãi mới ngủ nổi”.

Nhìn bụng của Huyền Trang, không ít người đồng cảm xót xa. Huyền Trang chia sẻ thêm, ở thời điểm 38 tuần 5 ngày, chị siêu âm, em bé được 3,2kg. Chị chỉ tăng 14kg trong suốt cả thai kỳ nhưng tập trung ở phần vai và bụng nên bụng rạn tan hoang. Chị mang bầu những tháng đầu khá nhẹ nhàng, ăn uống bình thường và không có ý định tẩm bổ quá nhiều. Nếu như lúc chưa bầu, chị ăn 1 bát cơm thì lúc có bầu, chị duy trì 2 bát chia nhỏ các bữa ăn. Lúc nào đói chị mới ăn mà không ăn quá no. Trang cũng chỉ ăn nhiều hoa quả, uống sữa không đường. Tuy nhiên những tháng cuối, bụng lại to hơn rất nhiều và bắt đầu nổi mẩn ngứa vào tháng thứ 7. Chế độ ăn vẫn bình thường nhưng cân nặng tăng nhanh, đặc biệt là bụng. Ban đầu chỉ là vài vết rạn xuất hiện, dần dần càng dày hơn đi kèm với rất nhiều cơn ngứa đến phát điên. Bụng to cũng khiến Trang cảm thấy rất mệt nhọc, khó chịu. Đi lại cũng khó khăn vì phù chân, bụng to. Mỗi đêm đều nằm trăn trở mãi mới ngủ được vì mỏi lưng, mất ngủ, khó thở... Từ tháng thứ 5 bắt đầu có sữa non, ngực của chị Trang cũng to lên nhiều. May mắn là bù lại chị không thay đổi nhiều ở gương mặt, vẫn giữ được làn da trắng hồng, không bị nám sạm như nhiều bà bầu khác. May mắn là chị không bị thay đổi nhiều ở gương mặt. Chị tâm sự trong thời gian mang bầu bị áp lực, căng thẳng nhiều chuyện nhưng may mắn trộm vía là em bé vẫn phát triển tốt. Chị cứ tự an ủi bản thân rằng dù mẹ khó chịu bên ngoài mà em bé ở trong vẫn khỏe mạnh bình thường là được. Vậy nên từng ngày trôi qua cũng đến thời điểm được đợi một cơn đau đẻ.



Bên dưới những bức ảnh của mẹ bầy là rất nhiều chia sẻ của các mẹ. Hầu hết các mẹ đều tưởng đây là bụng của một bà bầu đôi: “Bụng này chắc là sinh đôi à?”, “Bụng sinh đôi hay sinh ba mà to quá vậy?”, “Lần đầu tiên mình thấy bụng sinh một mà to thế! Có khi nào đi đẻ 2-3 đứa chui ra không nhỉ?”, “Cùng cảnh ngộ, mình sinh một mà bụng cũng to như vậy, đi đâu ai cũng đoán sinh đôi”… Bên cạnh đó là chia sẻ nỗi niềm đồng cảm: “Bụng như thế này sau sinh sẽ xấu lắm đây!”, “Chị mang bầu to vậy chắc là mệt lắm, không thở nổi ấy chứ!”, “Nhìn thương quá mẹ bầu ơi, chúc mẹ vượt cạn thành công nhé!”, “Thương thay thân phận phụ nữ”…