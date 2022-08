Mẹ bạn gái cũ Quang Hải xưng hô với con rể ra sao?

Kể từ sau kết hôn, cuộc sống của diễn viên Nguyễn Anh Tú và Huyền My càng nhận được sự chú ý của mọi người. Trên Facebook, bạn gái cũ Quang Hải mới đây có chia sẻ gây chú ý liên quan đến anh xã nổi tiếng vào ngày sinh nhật. Theo đó diễn viên Anh Tú nhận được rất nhiều món quà vật chất, tinh thần và lời chúc từ mọi người. Trong chia sẻ của gái xinh Huyền My thì mẹ cô cũng chuyển tiền mừng sinh nhật con rể với lời nhắn: "Mẹ Huyền chúc mừng sinh nhật bé Tú nha". "Cô chủ tiệm nail" còn hé lộ thêm: "Mẹ vợ thương con rể hơn con ruột" khiến nhiều người càng thêm ghen tỵ với nam diễn viên khi được nhà vợ yêu quý. Trong khi đó, Huyền My lại hài hước nhờ sự tư vấn của dân mạng để mua quà cho chồng. Số tiền mua quà được "Cô chủ tiệm nail" chi để mua quà chỉ vỏn vẹn 100 nghìn đồng. Dù không hé lộ số tiền song qua đó cho thấy, mẹ vợ Anh Tú là người tâm lý và rất quý mến anh. Huyền My và diễn viên Anh Tú chính thức yêu đương vào khoảng tháng 7/2021. Tháng 5/2022, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi và tiệc báo hỷ tại Nghệ An. Ngày 26/9 tới đây, họ sẽ tổ chức tiệc cưới tại TP. HCM. Trước đó, Huyền My và Anh Tú đã đi chụp ảnh cưới ở Đà Lạt. Ngoài ra, cặp đôi cũng tranh thủ quãng thời gian này để tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật. Cách đây không lâu, Huyền My vướng nghi vấn đang mang bầu nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận. Ảnh: FBNV

Kể từ sau kết hôn, cuộc sống của diễn viên Nguyễn Anh Tú và Huyền My càng nhận được sự chú ý của mọi người. Trên Facebook, bạn gái cũ Quang Hải mới đây có chia sẻ gây chú ý liên quan đến anh xã nổi tiếng vào ngày sinh nhật. Theo đó diễn viên Anh Tú nhận được rất nhiều món quà vật chất, tinh thần và lời chúc từ mọi người. Trong chia sẻ của gái xinh Huyền My thì mẹ cô cũng chuyển tiền mừng sinh nhật con rể với lời nhắn: "Mẹ Huyền chúc mừng sinh nhật bé Tú nha". "Cô chủ tiệm nail" còn hé lộ thêm: "Mẹ vợ thương con rể hơn con ruột" khiến nhiều người càng thêm ghen tỵ với nam diễn viên khi được nhà vợ yêu quý. Trong khi đó, Huyền My lại hài hước nhờ sự tư vấn của dân mạng để mua quà cho chồng. Số tiền mua quà được "Cô chủ tiệm nail" chi để mua quà chỉ vỏn vẹn 100 nghìn đồng. Dù không hé lộ số tiền song qua đó cho thấy, mẹ vợ Anh Tú là người tâm lý và rất quý mến anh. Huyền My và diễn viên Anh Tú chính thức yêu đương vào khoảng tháng 7/2021. Tháng 5/2022, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi và tiệc báo hỷ tại Nghệ An. Ngày 26/9 tới đây, họ sẽ tổ chức tiệc cưới tại TP. HCM. Trước đó, Huyền My và Anh Tú đã đi chụp ảnh cưới ở Đà Lạt. Ngoài ra, cặp đôi cũng tranh thủ quãng thời gian này để tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật. Cách đây không lâu, Huyền My vướng nghi vấn đang mang bầu nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận. Ảnh: FBNV