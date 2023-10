MC VTV lấy chồng triệu phú giờ làm mẹ nhan sắc khác xưa

Phạm Ngọc Hà My được biết đến khi lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa khôi báo chí 2019. Ngoài ra cô cũng từng được khán giả biết tới với vai trò BTV kiêm MC VTV. Phạm Ngọc Hà My kết hôn với triệu phú công nghệ CEO Hùng Đinh (sinh năm 1980) sau màn cầu hôn ấn tượng trên máy bay. Không còn gắn bó với nghề MC, BTV của VTV kể từ ngày sinh con cùng triệu phú công nghệ”, Phạm Ngọc Hà My vẫn là cái tên nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ đông đảo của công chúng. Mới đây, người đẹp sinh năm 1996 hiếm hoi đăng tải hình ảnh bên ông xã hơn 16 tuổi và lập tức “gây sốt” cõi mạng với nhan sắc khác lạ. Phạm Ngọc Hà My tung ảnh đi xem Rap Việt cùng chồng triệu phú ngành công nghệ và ghi điểm với dung mạo trẻ trung, không tô phấn son đậm đà vẫn tỏa sáng. Ngoài ra, Hà My còn khiến nhiều người bất ngờ với mái tóc khác lạ đến bản thân cô còn tự nói mình "trẩu". Ngay khi đăng tải, loạt ảnh mới của bà mẹ một con khiến nhiều người không khỏi giật mình. Đó là bởi trước kia, Hà My vốn được biết đến với hình ảnh một cô nàng ngọt ngào và dịu dàng, luôn trung thành cùng màu tóc đen nhánh và tóc mái dài. Không còn làm việc ở VTV, cựu BTV Hà My luôn bận rộn với công việc riêng và chăm sóc con cái. Cô và ông xã cùng quan điểm đặt gia đình, con trai là ưu tiên hàng đầu và luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. So sánh hình ảnh hiện tại và trước khi lấy chồng, không khó để thấy được dù đã làm mẹ một con, Hà My vẫn ngày càng trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Trước đây cô nàng sinh năm 1996 được nhiều khán giả quen mặt khi chuyên dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính và luôn ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, duyên dáng. Ảnh: Tổng hợp

Phạm Ngọc Hà My được biết đến khi lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa khôi báo chí 2019. Ngoài ra cô cũng từng được khán giả biết tới với vai trò BTV kiêm MC VTV. Phạm Ngọc Hà My kết hôn với triệu phú công nghệ CEO Hùng Đinh (sinh năm 1980) sau màn cầu hôn ấn tượng trên máy bay. Không còn gắn bó với nghề MC, BTV của VTV kể từ ngày sinh con cùng triệu phú công nghệ”, Phạm Ngọc Hà My vẫn là cái tên nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ đông đảo của công chúng. Mới đây, người đẹp sinh năm 1996 hiếm hoi đăng tải hình ảnh bên ông xã hơn 16 tuổi và lập tức “gây sốt” cõi mạng với nhan sắc khác lạ. Phạm Ngọc Hà My tung ảnh đi xem Rap Việt cùng chồng triệu phú ngành công nghệ và ghi điểm với dung mạo trẻ trung, không tô phấn son đậm đà vẫn tỏa sáng. Ngoài ra, Hà My còn khiến nhiều người bất ngờ với mái tóc khác lạ đến bản thân cô còn tự nói mình "trẩu". Ngay khi đăng tải, loạt ảnh mới của bà mẹ một con khiến nhiều người không khỏi giật mình. Đó là bởi trước kia, Hà My vốn được biết đến với hình ảnh một cô nàng ngọt ngào và dịu dàng, luôn trung thành cùng màu tóc đen nhánh và tóc mái dài. Không còn làm việc ở VTV, cựu BTV Hà My luôn bận rộn với công việc riêng và chăm sóc con cái. Cô và ông xã cùng quan điểm đặt gia đình, con trai là ưu tiên hàng đầu và luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. So sánh hình ảnh hiện tại và trước khi lấy chồng, không khó để thấy được dù đã làm mẹ một con, Hà My vẫn ngày càng trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Trước đây cô nàng sinh năm 1996 được nhiều khán giả quen mặt khi chuyên dẫn dắt các chương trình kinh tế, tài chính và luôn ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, duyên dáng. Ảnh: Tổng hợp