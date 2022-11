Mẫu nhí lai Tây được nhiều NTK “chọn mặt gửi vàng” là ai?

Lucille Bui Reilly (Lucy Bui, 13 tuổi) có bố là người Mỹ còn mẹ là người Việt Nam. Tuy ít tuổi nhưng thành tích của Lucy rất đáng nể, cô bé từng có khoảng thời gian hoạt động sôi nổi với vai trò mẫu nhí và được giới truyền thông săn đón hết mực. Với kinh nghiệm 7 năm trong nghề, Lucy đứng trên rất nhiều sàn diễn danh tiếng trong nước và quốc tế. Màn trình diễn giúp Lucy trở thành ngôi sao kid model phải nhắc đến là lần mang tà áo dài Việt ra thế giới trong sự kiện thời trang Fashion Parade Atlanta được tổ chức tại Atlanta (Mỹ), khi đó cô bé 9 tưởi đã diện chiếc áo dài trắng muốt đội theo chiếc nón là biểu tượng của phụ nữ Việt lên thảm đỏ. Vắng bóng một thời gian trong các sự kiện, cuộc thi về thời trang, hóa ra Lucy tạm dừng sự nghiệp làm mẫu nhí để theo gia đình sang Mỹ định cư. Cách đây không lâu, để kỷ niệm sinh nhật 13 tuổi của mình, mẫu nhí lai Tây đình đám đã trở lại và thả dáng trên đường phố New Yourk (Mỹ). Từ khâu ý tưởng, thời trang và trang điểm đều ro Lucy tự chọn, ai nấy đều xuýt xoa vì càng lớn cô bé càng xinh đẹp và có thần thái vô cùng thu hút ánh nhìn. Mẹ của Lucy nói về lý do tạm dừng làm mẫu nhí trong suốt thời gian vừa qua chủ yếu do 2 lý do: một là gia đình ở Mỹ, người mẫu chuyên nghiệp phải đủ 18 tuổi. Thứ hai là Lucy quá cao, thể hình vượt trội nên không thể hoạt động với tư cách mẫu nhí, không thể quảng cáo cho các hãng thời trang trẻ em. Ngoài ra, Lucy cũng muốn bản thân diễn trên sàn runway nên cô bé quyết định dừng làm mẫu nhí tại đây. Mẹ Lucy cũng cho biết, thời gian này cô bé đang dần bận để ôn luyện vào cấp 3. Cuộc sống của gia đình cũng dần vào nếp sau 2 năm ở Mỹ, Lucy đã có nhiều bạn mới hơn. Cô bé dành thời gian 3 buổi một tuần để tập Kickboxing, 1 buổi để tập Gymnastics. Đến hiện tại, môi trường ở Mỹ nhộn nhịp đã khiến Lucy rất thích thú và hòa nhập tốt hơn. Chiều cao hiện tại của Lucy đã là 1m72, khá cao so với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên do thời gian này không hoạt động trong giới người mẫu, nên Lucy cũng không quá gò bó bản thân trong việc ăn kiêng hay gì cả, cô bé chăm lo cho sức khỏe và tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện sự phát triển bản thân.

Lucille Bui Reilly (Lucy Bui, 13 tuổi) có bố là người Mỹ còn mẹ là người Việt Nam. Tuy ít tuổi nhưng thành tích của Lucy rất đáng nể, cô bé từng có khoảng thời gian hoạt động sôi nổi với vai trò mẫu nhí và được giới truyền thông săn đón hết mực. Với kinh nghiệm 7 năm trong nghề, Lucy đứng trên rất nhiều sàn diễn danh tiếng trong nước và quốc tế. Màn trình diễn giúp Lucy trở thành ngôi sao kid model phải nhắc đến là lần mang tà áo dài Việt ra thế giới trong sự kiện thời trang Fashion Parade Atlanta được tổ chức tại Atlanta (Mỹ), khi đó cô bé 9 tưởi đã diện chiếc áo dài trắng muốt đội theo chiếc nón là biểu tượng của phụ nữ Việt lên thảm đỏ. Vắng bóng một thời gian trong các sự kiện, cuộc thi về thời trang, hóa ra Lucy tạm dừng sự nghiệp làm mẫu nhí để theo gia đình sang Mỹ định cư. Cách đây không lâu, để kỷ niệm sinh nhật 13 tuổi của mình, mẫu nhí lai Tây đình đám đã trở lại và thả dáng trên đường phố New Yourk (Mỹ). Từ khâu ý tưởng, thời trang và trang điểm đều ro Lucy tự chọn, ai nấy đều xuýt xoa vì càng lớn cô bé càng xinh đẹp và có thần thái vô cùng thu hút ánh nhìn. Mẹ của Lucy nói về lý do tạm dừng làm mẫu nhí trong suốt thời gian vừa qua chủ yếu do 2 lý do: một là gia đình ở Mỹ, người mẫu chuyên nghiệp phải đủ 18 tuổi. Thứ hai là Lucy quá cao, thể hình vượt trội nên không thể hoạt động với tư cách mẫu nhí, không thể quảng cáo cho các hãng thời trang trẻ em. Ngoài ra, Lucy cũng muốn bản thân diễn trên sàn runway nên cô bé quyết định dừng làm mẫu nhí tại đây. Mẹ Lucy cũng cho biết, thời gian này cô bé đang dần bận để ôn luyện vào cấp 3. Cuộc sống của gia đình cũng dần vào nếp sau 2 năm ở Mỹ, Lucy đã có nhiều bạn mới hơn. Cô bé dành thời gian 3 buổi một tuần để tập Kickboxing, 1 buổi để tập Gymnastics. Đến hiện tại, môi trường ở Mỹ nhộn nhịp đã khiến Lucy rất thích thú và hòa nhập tốt hơn. Chiều cao hiện tại của Lucy đã là 1m72, khá cao so với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên do thời gian này không hoạt động trong giới người mẫu, nên Lucy cũng không quá gò bó bản thân trong việc ăn kiêng hay gì cả, cô bé chăm lo cho sức khỏe và tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện sự phát triển bản thân.