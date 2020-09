Mặt mộc cực phẩm, hot girl triệu followers khẳng định vị thế số 1

Mẫn Tiên (sinh năm 1996) từng được mệnh danh là " hot girl kẹo ngọt" khi sở hữu vẻ đẹp đáng yêu, trong sáng. Thời gian gần đây, nàng "nấm lùn" khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi thường xuyên đăng ảnh trong trang phục gợi cảm. Mẫn Tiên nhận được không ít lời khen về nhan sắc ngày càng trưởng thành. Tuy có thay đổi nhưng nhiều người cho rằng 9X vẫn giữ được nét dịu dàng, nữ tính vốn có.Hot girl Hà thành này luôn "gây bão" bởi vẻ đẹp xinh xắn cùng nước da trắng hồng, đôi mắt to và cách chỉnh sửa ảnh chất lừ trên trang cá nhân. Mẫn Tiên vẫn là một trong những hot girl được yêu mến nhất thời điểm hiện tại. Mới đây, chỉ một vài khoảng khắc khoe ảnh mặt mộc mà cô nàng đã khiến dân tình phải lịm tim vì nhan sắc cực phẩm này. Phong cách quen thuộc của Mẫn Tiên luôn rất chừng mực, đáng yêu nên cô nàng còn được ví như "crush" lý tưởng của mọi chàng trai. Tháng 4 vừa rồi, thông tin Mẫn Tiên đã công khai hẹn hò với Hưng James khiến dân tình vô cùng bất ngờ. Từ sau khi công khai đang hẹn hò, Mẫn Tiên bắt đầu chăm đi tập gym và hiện tại cô nàng đang sở hữu thân hình đáng mơ ước. Vốn là một cô nàng sống đơn giản nên phải rất lâu lâu mới thấy Mẫn Tiên up hình khoe body lên cho dân tình cùng chiêm ngưỡng. Ngoài nhan sắc được mệnh danh là "hot girl mặt mộc", Mẫn Tiên còn khiến dân tình không ít lần trầm trồ vì bảng thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa khủng của mình. Điểm thi Đại học của Mẫn Tiên cao chót vót là 26,5 nhưng cô nàng quyết định du học khi nhận được học bổng bán phần ngành Văn hóa – Xã hội – Truyền thông của ĐH Ritsumeikan Asia Pacific University (Oita, Nhật Bản). Với những đóng góp của mình, Mẫn Tiên được trao tấm bằng chứng nhận trở thành Đại sứ du lịch của thành phố Beppu (Nhật Bản). Cô nàng cũng khiến nhiều người bất ngờ khi vinh dự được tham gia chiến dịch One Day Police, một ngày thử làm cảnh sát trưởng tại thành phố cô đang sinh sống. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Không cần khoe 3 vòng, hot girl này vẫn khiến bao người mê mệt - Nguồn: YAN News

