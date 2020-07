Mất 2 chân vì nổ bom, cô gái gốc Việt thành VĐV bơi lội

Haven Shepherd chào đời ở Quảng Nam, Việt Nam năm 2003 với cái tên Đỗ Thị Phương. Khi 14 tháng tuổi, cô suýt mất mạng sau vụ bố mẹ ruột nổ bom tự sát. Sau đó, Haven phải cắt toàn bộ 2 chi từ đầu gối trở xuống. Do ông bà không có khả năng chi trả phí điều trị cho cháu gái, Haven được đưa vào cơ sở chăm sóc xã hội. Tròn 20 tháng tuổi sau vụ bị bom nổ mất 2 chân, Haven được gia đình Shepherd ở Missouri (Mỹ) nhận nuôi. Từ nhỏ, cô được bố mẹ nuôi yêu thương, khuyến khích sống lạc quan, tích cực. Nhờ đó, Haven không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì đôi chân không lành lặn. 10X nói cô may mắn khi được sống theo cách mình muốn. Haven được cha mẹ mua cho đôi chân giả để di chuyển, hoạt động dễ dàng hơn sau vụ nổ bom. Vốn tính năng động, cô thử thách bản thân ở nhiều môn thể thao khác nhau như lướt sóng, leo núi, trượt tuyết. Năm 2016, Haven đến với môn bơi lội và nhanh chóng bộc lộ tài năng. "Khi xuống nước, tôi có thể tháo bỏ đôi chân giả rồi cứ thế vùng vẫy trong thế giới rộng lớn", cô từng nói. Năm ngoái, Haven giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Parapan American Games - sự kiện đa thể thao quốc tế dành cho các VĐV khuyết tật được tổ chức 4 năm 1 lần. Tại Giải Vô địch bơi lội dành cho người khuyết tật thế giới 2018, cô về nhất nội dung bơi tự do 50 m và 100 m. Tại Can-Am Open 2017, Haven cũng về nhất nội dung 100 m bơi bướm, 50 m và 100 m bơi tự do, 100 m bơi ếch... Năm 2020 có nghĩa quan trọng đối với Haven Shepherd khi cô đủ điều kiện tham gia thi đấu tại Paralympic Games Tokyo 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giấc mơ của 10X phải tạm gác lại. Trước khi đại dịch bùng phát, Haven luyện tập tại bể bơi 7 ngày/tuần. Cùng với đó, cô cũng bận rộn với việc học, tập CrossFit và tắm băng. Hiện ở nhà tránh dịch, cô sử dụng hồi bơi ở sân sau nhà để luyện tập hàng ngày. Ngoài bơi lội, Haven yêu thích nghề người mẫu. Cô từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cho Tommy Hilfiger và thương hiệu đồ bơi Jolyn. Haven từng góp mặt trong dự án Models of Diversity nhằm truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật trên thế giới. “Tôi muốn những người khuyết tật trên thế giới này hiểu rằng sự khác biệt không hề xấu khi chúng ta biết cố gắng và theo đuổi đam mê tới cùng. Tôi tin họ vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc, đích đến tuyệt vời trong cuộc sống”, cô từng chia sẻ.

