Mặc Quang Hải tái hợp Nhật Lê, “cô chủ tiệm nail” hạnh phúc khoe nhà khủng

Mới đây, Quang Hải và Nhật Lê lộ khoảnh khắc đi ăn đêm riêng với nhau tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cặp đôi còn tình tứ chở nhau bằng xe máy khiến nhiều người đặt dấu hỏi nghi vấn về việc "nối lại tình xưa". Không lâu sau, Quang Hải và Nhật Lê lại tiếp tục lộ khoảnh khắc tụ tập bạn bè, đi ăn cùng với nhau. Trong ảnh, hot girl Quang Nam đầu tóc bù xù, ăn mặc xuề xoà ngồi bênh cạnh cầu thủ quê Đông Anh. Điều này càng khiến người hâm mộ đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cả hai lúc này. Cách đây không lâu, tiền vệ Quang Hải lộ khoảnh khắc tình tứ bên cạnh Huyền My, hot girl sinh năm 1997 quê gốc Nghệ An. Trong khi cô nàng liên tục úp mở về mối quan hệ này thì cầu thủ khẳng định vẫn còn độc thân. Sau khi thông tin Nhật Lê với Quang Hải quay lại bên nhau, Huyền My liên tục đăng tải trạng thái thả thính. Trong thời gian dính tin đồn tình cảm với cầu thủ quê Đông Anh, cô nàng không có hành động như thế này bao giờ. Cô nàng cũng chăm chỉ đăng tải ảnh xinh đẹp, lồng lộn hơn hẳn bình thường. Thế này chả là dấu hiệu cuộc tình đã "toang" còn gì? Mới đây, Huyền My lại tiếp tục thể hiện thái độ không mấy quan tâm đến dram dài không hồi kết của Quang Hải và Nhật Lê. Cô nàng đăng hình từ hồi ngày xửa ngày xưa và cho biết bản thân có một ngày hạnh phúc. Thành công trong lĩnh vực làm đẹp, cô nàng cũng dồn tiền tân trang lại nhà cửa cho bố mẹ. Người thế này thì thời gian đâu để tâm đến chuyện Quang Hải với Nhật Lê ra sao? Thay vì liên tục đăng đàn trạng thái buồn bã, Huyền My dành thời gian ăn nhậu với bạn bè. Cũng giống như Huyền My, Hưng Harry, bạn trai tin đồn của Nhật Lê cập nhật hình đại diện mới cùng trạng thái "stop" đầy ẩn ý về việc kết thúc cuộc tình chóng vánh với hot girl Quảng Nam. Xem thêm clip: Tiết Lộ Gia Thế Và Học Vấn Của Huyền My - Người Y,êu Mới Của Quang Hải - TIN TỨC 24H TV - Nguồn: Youtube

