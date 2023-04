Mặc kệ chấn thương, Phan Văn Đức vẫn "lầy" hết cỡ

Mới đây, Phan Văn Đức đã trở về quê nhà sau khi phẫu thuật thành công tại Singapore. Hiện tại, sức khỏe của anh đã ổn định hơn, có thể đi ra ngoài. Tâm trạng của Phan Văn Đức dường như cũng đã thoải mái hơn, không còn quá lo lắng. Trên trang cá nhân của bà xã anh, Phan Văn Đức xuất hiện với hình ảnh vui vẻ. Dù chân còn đau, vẫn băng bó và phải chống nạng di chuyển nhưng anh vẫn không quên nghịch ngợm. Văn Đức cầm chiếc nạng hai bên lên và đùa với vợ, dù chân di chuyển vẫn khó khăn khiến vợ anh cũng phải bật cười bất lực. Vợ Phan Văn Đức đăng tải khoảnh khắc nhí nhảnh này của chồng lên trang cá nhân và viết: “Đến chịu”. Trước đó, trong trận đấu giữa Khánh Hòa và CLB Công an Hà Nội tại vòng loại Cúp Quốc gia, Phan Văn Đức đã dính chấn thương dây chằng và bị dập sừng sau sụn chêm. Chấn thương này khiến Văn Đức buộc phải sang Singapore phẫu thuật và có khả năng phải vắng mặt trên sân cỏ khoảng 9 tháng. Chấn thương này của Văn Đức cũng đồng nghĩa với việc anh không thể góp mặt trong các giải đấu còn lại của V-League 2023, thậm chí là đối mặt với việc không kịp tham dự Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2024. Ca phẫu thuật của anh diễn ra ngay vào ngày sinh nhật. May mắn, nó đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong ngày sinh nhật, vợ anh cũng bay đến tận nơi để đồng hành cùng chồng trải qua giây phút đặc biệt này. Phan Văn Đức cũng được mọi người tổ chức sinh nhật, thổi nến ngay trên giường bệnh. Trên trang cá nhân, anh trải lòng: "Sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời! Cảm ơn ban lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội đã quan tâm, theo dõi và động viên Đức, cảm ơn gia đình, bạn bè luôn ủng hộ Đức. Chặng đường phía trước sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa". CLB Công an Hà Nội, nơi Phan Văn Đức đang thi đấu cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh cũng như chúc mừng cho sự thành công của ca phẫu thuật: "Một sinh nhật đặc biệt của Phan Văn Đức. Tin vui đến khi Đức thực hiện thành công ca phẫu thuật tại Singapore. Chúc cho Đức 'cọt' có thể sớm bước vào quá trình hồi phục và trở lại với đội hình của CLB Công an Hà Nội".

