Mặc đồ ngủ đi Đà Lạt, nhan sắc Xoài Non có giống ảnh mạng?

Kết hôn cùng nam streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis, Xoài Non càng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cư dân mạng. Hot girl Xoài Non để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi sự gần gũi, thân thiện và đặc biệt là diện mạo không điểm trừ. Tuy nhiên mới đây, hot girl sinh năm 2002 bất ngờ bị ông xã "dìm hàng" khi mặc đồ bộ đi du lịch Đà Lạt. Khác với hình ảnh mỹ nhân sang chảnh, diện các bộ cánh khi cá tính, khi hóa nàng thơ như trên trang cá nhân, lần này cô vô cùng giản dị bởi bộ trang phục đồ ngủ. Hình ảnh Xoài Non đi dép lê, mặc đồ bộ đi chơi Đà Lạt khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Không màng hình tượng, người đẹp để chồng quay hình ảnh kém chỉn chu của mình đăng tải lên mạng xã hội. Dù không trang điểm, ăn mặc sang chảnh nhưng Xoài Non vẫn nhận ngàn lời khen bởi mặt mộc đẹp không tì vết. Đây không phải lần đầu tiên hot girl Xoài Non để lộ khoảnh khắc mặc đồ bộ lên mạng xã hội. Trước đó phải kể đến những Xoài Non vẫn thường lui tới căn hộ của chồng tương lai để dọn dẹp. Tại đây hot girl đình đám cũng mặc đồ bộ, để mặt mộc và tóc buộc đơn giản. Dù kém lộng lẫy hơn thường ngày nhưng bà xã Xemesis vẫn được khen xinh. Ngoài những khoảnh khắc này, Xoài Non là người vô cùng chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Không chỉ liên tục chiếm spotlight cô dâu khi dự tiệc cưới, những lần mỹ nhân sinh năm 2002 khoe khung ảnh mới trên mạng xã hội cũng đủ làm fan trầm trồ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

