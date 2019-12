Mặc con gái "ấm ức" ôm cháu, "bà ngoại quốc dân" có hành động lạ

Cách đây không lâu, một bộ ảnh về cậu con trai tinh nghịch chơi một mình còn người mẹ thì "quẩy" nhiệt tình phía sau khiến cộng đồng mạng thích thú. Mới đây, cặp mẹ con lại tiếp tục xuất hiện trong bộ ảnh " Làm bà quá sớm" vô cùng hài hước. Nếu như người mẹ trẻ tên Lee Mi Do và cậu con trai Nicolas đã quá thành công trong việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ở bộ ảnh trước thì trong bộ ảnh này, người bà sẽ là nhân vật chiến spotlight vì độ tinh nghịch của mình. Lên chức bà quá sớm khi vẫn còn trẻ trung và dư sức khoẻ để vui chơi, người bà dường như chẳng hề quan tâm đến con cháu đang hoang mang ngồi một chỗ mà thoải mái...leo cây. Ở bộ ảnh này, người mẹ Lee Mi Do không còn mặc kệ con mà "quẩy" nữa, thay vào đó là để ý chăm sóc Nicolas mà thay vào đó là mẹ cô thoả sức vui chơi trên bãi biển. Không vui chơi một mình, bà và ông nội thoải mái vui đùa như còn đang ở tuổi thanh xuân dù những người thật sự cần vui chơi là Nicolas và mẹ lại ngồi một chỗ, nhìn ông bà với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Dù đã lên chức bà nhưng người phụ nữ trung niên trong ảnh mảy may chẳng hề lo lắng cho con cháu đang mỏi mòn ngội đợi. Không chỉ vui đùa, người bà của Nicolas còn có những hành động hơi "lố" so với tuổi, chiếm hết spotlight của cháu trai "trầm tính" suốt từ bộ ảnh đầu tiên. Không còn nghi ngờ, Nicolas chính là "cậu bé đáng thương nhất thế giới" khi phải chịu đưng tính "lầy" của mẹ rồi đến bà. Xem thêm clip: Cặp mẹ con hài hước nhất năm: Mẹ 'quẩy' nhiệt tình, con ngán ngẩm chờ đợi - Nguồn: Youtube

