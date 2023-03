Mặc áo dài, hot girl Xoài Non dịu dàng khác ngày thường

Xoài Non là một trong những hot girl Gen Z nhận được sự quan tâm của khán giả. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như lai Tây, Xoài Non thường xuyên diện những bộ váy áo khoe dáng quyến rũ, trẻ trung phù hợp với lứa tuổi. Mới đây người đẹp 2K chia sẻ hình ảnh diện áo dài, đội nón lá và ôm bó hoa lớn, chụp trước chợ Bến Thành cực khác lạ. Vốn quen thuộc với phong cách quyến rũ nhưng khi mặc trang phục truyền thống, vợ Xemesis lại trở nên dịu dàng, đằm thắm khác lạ ngày thường.Hot girl Sài thành nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần. Hình ảnh nền nã, dịu dàng cùng nhan sắc trong trẻo của Xoài Non khiến ai nấy đều không khỏi xuýt xoa. Dù là trong phong cách nào, Xoài Non cũng đều vô cùng nổi bật và cuốn hút. Cô nàng là một KOL nổi tiếng với thế hệ Gen Z nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đặc biệt là gương mặt trông như búp bê và phong cách thời trang sành điệu. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng Xoài Non đã rất tự lập và có được chỗ đứng nhất định trong giới giải trí. Ngoài ra, cuộc sống của Xoài Non cũng là điều khiến nhiều người chú ý khi kết hôn cùng Xemesis - chàng streamer có biệt danh "giàu nhất Việt Nam". Những thông tin về cuộc hôn nhân của cả hai luôn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

