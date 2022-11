Ly hôn 2 năm, nghi vấn Âu Hà My tìm được hạnh phúc mới?

Mới đây trên trang cá nhân, Âu Hà My đã tung bộ ảnh ngọt ngào nhân dịp sinh nhật. Trong ảnh, cô giáo hot girl diện váy màu hồng điệu đà, toàn bộ phụ kiện trên người cũng trùng với màu trang phục. "Em thích anh khi mỉm cười, nhưng em thích khi em là lý do", cô giáo Âu Hà My đăng status kèm theo loạt ảnh. Ở một số khoảnh khắc, Âu Hà My còn tạo dáng với chiếc nhẫn kim cương mô hình cỡ lớn. Nhưng gây chú ý hơn cả là việc chính chủ còn đính kèm câu nói: "Vâng, em đồng ý". Từ bối cảnh chụp hình cho tới dòng chia sẻ khiến mọi người đặt nghi vấn phải chăng cô giáo hot girl đã tìm được hạnh phúc mới? Bởi câu nói: "Vâng em đồng ý" thường dùng cho các cô gái khi được bạn trai tỏ tình hoặc cầu hôn. Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán của dân mạng mà thôi bởi Âu Hà My chưa từng để lộ bằng chứng hẹn hò với bất cứ chàng trai nào sau hơn 2 năm chia tay Nguyễn Trọng Hưng. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Khoảng thời gian 11 tháng bên nhau, Âu Hà My và Trọng Hưng liên tục khoe cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhưng tháng 10/2020, cô giáo hot girl bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình, bạc bẽo. Mẹ vợ và vợ ốm nằm viện, anh không được một lời hỏi thăm,... Phía Trọng Hưng cũng đứng ra tố vợ cũ là người sống không biết điều với gia đình chồng, cả 2 đã rạn nứt tình cảm khi kết hôn được vài tháng.

Mới đây trên trang cá nhân, Âu Hà My đã tung bộ ảnh ngọt ngào nhân dịp sinh nhật. Trong ảnh, cô giáo hot girl diện váy màu hồng điệu đà, toàn bộ phụ kiện trên người cũng trùng với màu trang phục. "Em thích anh khi mỉm cười, nhưng em thích khi em là lý do", cô giáo Âu Hà My đăng status kèm theo loạt ảnh. Ở một số khoảnh khắc, Âu Hà My còn tạo dáng với chiếc nhẫn kim cương mô hình cỡ lớn. Nhưng gây chú ý hơn cả là việc chính chủ còn đính kèm câu nói: "Vâng, em đồng ý". Từ bối cảnh chụp hình cho tới dòng chia sẻ khiến mọi người đặt nghi vấn phải chăng cô giáo hot girl đã tìm được hạnh phúc mới? Bởi câu nói: "Vâng em đồng ý" thường dùng cho các cô gái khi được bạn trai tỏ tình hoặc cầu hôn. Thế nhưng tất cả chỉ là suy đoán của dân mạng mà thôi bởi Âu Hà My chưa từng để lộ bằng chứng hẹn hò với bất cứ chàng trai nào sau hơn 2 năm chia tay Nguyễn Trọng Hưng. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng. Khoảng thời gian 11 tháng bên nhau, Âu Hà My và Trọng Hưng liên tục khoe cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhưng tháng 10/2020, cô giáo hot girl bất ngờ tung loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình, bạc bẽo. Mẹ vợ và vợ ốm nằm viện, anh không được một lời hỏi thăm,... Phía Trọng Hưng cũng đứng ra tố vợ cũ là người sống không biết điều với gia đình chồng, cả 2 đã rạn nứt tình cảm khi kết hôn được vài tháng.