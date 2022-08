Lương Xuân Trường khoe khoảnh khắc đáng yêu cùng con gái đầu lòng

Trên trang Facebook cá nhân, Lương Xuân Trường gây bất ngờ lớn khi đăng tải hình ảnh cùng con gái đầu lòng. Trong ảnh, Xuân Trường để con gái tựa vào ngực mình và cười tít mắt. Bên dưới phần bình luận, loạt tuyển thủ đã góp vui bằng những câu cảm thán. Văn Đức và Xuân Mạnh thốt lên: "yêu lắm luôn, yêu thương" còn Đức Chinh cũng để lại lời khen: "Người ta gọi đây là quá đáng yêu". Cách bế của tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn được đánh giá là chuẩn chỉ. Anh nhận về nhiều lời khen trong lần đầu tiên làm bố bỉm sữa.Con Xuân Trường sắp tròn 3 tháng tuổi, tên thân mật là "Little Daisy". Con Xuân Trường mặc bộ quần áo mô phỏng trang phục thi đấu của HAGL, đội bóng của Xuân Trường, in dòng chữ "Daddy" đáng yêu và ngộ nghĩnh. Xuân Trường không chia sẻ bất kỳ điều gì về tấm ảnh này, mà chỉ đính kèm 2 biểu tượng trái tim màu tím - giống với màu áo mà anh đang mặc. Bức ảnh của Xuân Trường nhận 83.000 lượt thích chỉ sau 3 giờ xuất hiện trên trang cá nhân. Hồi đầu năm, Trường "híp" từng đăng tải bài tản mạn trên trang cá nhân về việc bà xã mang bầu. Tiền vệ thuộc biên chế HAGL bày tỏ sự hạnh phúc khi được lên chức và gọi con gái đầu lòng với cái tên thân mật là Little Daisy. Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang mới chỉ tổ chức đám hỏi hồi tháng 4/2021 mà chưa có hôn lễ chính thức. Người hâm mộ đều đang chờ một đám cưới hoành tráng của cả hai trong thời gian tới. Bận tập luyện và thi đấu, Xuân Trường luôn cố gắng tranh thủ về thăm gia đình. Anh là CEO của một trung tâm điều trị chấn thương thể thao tại Hà Nội. Vợ Xuân Trường cũng có công việc ổn định ở đây. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

