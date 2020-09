Lương Bằng Quang lộ lý do Ngân 98 từ chối lời cầu hôn

Cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang không ít lần khiến dân mạng xôn xao vì chuyện tình cảm ồn ào. Sau 4 năm sánh đôi và trải qua biết bao thăng trầm, vừa qua, nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã khoe nhẫn kim cương "siêu khủng" cầu hôn Ngân 98 gây chú ý. Thế nhưng, nam nhạc sĩ lại chia sẻ anh bị bạn gái từ chối lời cầu hôn và Ngân 98 cần thêm thời gian khoảng vài tháng để suy nghĩ. Cho tới mới đây, Lương Bằng Quang đã chính thức hé lộ nguyên do bạn gái "hot girl thị phi" từ chối lời cầu hôn của mình trên trang cá nhân. Cụ thể, Lương Bằng Quang bất ngờ chia sẻ thêm những khoảnh khắc trong buổi cầu hôn Ngân 98 vừa qua, kèm dòng chú thích: "5 không: Không khách, không nhạc, không hoa, không kim cương 'thiệt' nên không có câu trả lời...". Cho dù Lương Bằng Quang đã cất công tổ chức 1 buổi tối cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến, nhưng chỉ vì anh không chuẩn bị khách mời, nhạc, hoa lẫn nhẫn kim cương thật nên Ngân 98 mới từ chối. Chia sẻ của Lương Bằng Quang về nguyên do Ngân 98 từ chối lời cầu hôn đang được dân tình đặc biệt quan tâm và bàn tán. Về chiếc nhẫn kim cương giả, nam nhạc sĩ từng chia sẻ, tình yêu của mình dành cho Ngân 98 đáng giá hơn kim cương nhiều. Thất bại trong lần cầu hôn đầu tiên, Lương Bằng Quang cho hay anh chỉ xem đây là buổi "diễn tập cảm xúc" trước khi tiến tới ngày trọng đại nhất cuộc đời Nam nhạc sĩ khẳng định dù từ chối lời cầu hôn nhưng Ngân 98 vẫn luôn bên cạnh và dành tình yêu cho anh. Trong một lần chia sẻ, Lương Bằng Quang từng nói rằng chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo nhưng không phải kim cương. Nếu đó là nhẫn kim cương thật thì bản thân anh chắc chắn là tỷ phú chứ không phải nhạc sĩ. Cận cảnh chiếc nhẫn 40 triệu đồng Lương Bằng Quang dùng để ngỏ lời cầu hôn với Ngân 98. Tính đến nay, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã hẹn hò được 5 năm. Trước đó, cặp đôi từng chụp ảnh cưới thu hút sự quan tâm của nhiều người. Từ góc độ khác, nhiều cư dân mạng cho rằng việc Ngân 98 từ chối nhẫn kim cương "khủng" của Lương Bằng Quang chỉ là chiêu trò của cặp đôi. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngân 98 không sợ Lương Bằng Quang loạng quạng cô khác - Nguồn: VTC NOW

Cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang không ít lần khiến dân mạng xôn xao vì chuyện tình cảm ồn ào. Sau 4 năm sánh đôi và trải qua biết bao thăng trầm, vừa qua, nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã khoe nhẫn kim cương "siêu khủng" cầu hôn Ngân 98 gây chú ý. Thế nhưng, nam nhạc sĩ lại chia sẻ anh bị bạn gái từ chối lời cầu hôn và Ngân 98 cần thêm thời gian khoảng vài tháng để suy nghĩ. Cho tới mới đây, Lương Bằng Quang đã chính thức hé lộ nguyên do bạn gái " hot girl thị phi " từ chối lời cầu hôn của mình trên trang cá nhân. Cụ thể, Lương Bằng Quang bất ngờ chia sẻ thêm những khoảnh khắc trong buổi cầu hôn Ngân 98 vừa qua, kèm dòng chú thích: "5 không: Không khách, không nhạc, không hoa, không kim cương 'thiệt' nên không có câu trả lời...". Cho dù Lương Bằng Quang đã cất công tổ chức 1 buổi tối cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến, nhưng chỉ vì anh không chuẩn bị khách mời, nhạc, hoa lẫn nhẫn kim cương thật nên Ngân 98 mới từ chối. Chia sẻ của Lương Bằng Quang về nguyên do Ngân 98 từ chối lời cầu hôn đang được dân tình đặc biệt quan tâm và bàn tán. Về chiếc nhẫn kim cương giả, nam nhạc sĩ từng chia sẻ, tình yêu của mình dành cho Ngân 98 đáng giá hơn kim cương nhiều. Thất bại trong lần cầu hôn đầu tiên, Lương Bằng Quang cho hay anh chỉ xem đây là buổi "diễn tập cảm xúc" trước khi tiến tới ngày trọng đại nhất cuộc đời Nam nhạc sĩ khẳng định dù từ chối lời cầu hôn nhưng Ngân 98 vẫn luôn bên cạnh và dành tình yêu cho anh. Trong một lần chia sẻ, Lương Bằng Quang từng nói rằng chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo nhưng không phải kim cương. Nếu đó là nhẫn kim cương thật thì bản thân anh chắc chắn là tỷ phú chứ không phải nhạc sĩ. Cận cảnh chiếc nhẫn 40 triệu đồng Lương Bằng Quang dùng để ngỏ lời cầu hôn với Ngân 98. Tính đến nay, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã hẹn hò được 5 năm. Trước đó, cặp đôi từng chụp ảnh cưới thu hút sự quan tâm của nhiều người. Từ góc độ khác, nhiều cư dân mạng cho rằng việc Ngân 98 từ chối nhẫn kim cương "khủng" của Lương Bằng Quang chỉ là chiêu trò của cặp đôi. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngân 98 không sợ Lương Bằng Quang loạng quạng cô khác - Nguồn: VTC NOW