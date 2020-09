Vừa nhận án phạt, hot girl Ngân 98 lại "ngựa quen đường cũ"

Nhắc đến Ngân 98, công chúng lập tức liên tưởng đến những màn khoe da thịt bất chấp và đủ mọi thị phi rối não. Dù nhiều lần bị chỉ trích nhưng hot girl này vẫn chứng nào tật nấy. Mới đây nhất, hot girl Ngân 98 tiếp tục đăng tải bộ ảnh trong bồn tắm gợi cảm đến phản cảm. Cô nàng diện nội y lưới màu trắng xuyên thấu toàn bộ cơ thể. Thậm chí, hot girl Bình Định còn không ngại phô diễn những bộ phận nhạy cảm như ngực, vòng 3 lộ liễu trước ống kính. Xét về độ táo bạo và phản cảm của bộ ảnh này hẳn người nhìn phải "nóng mắt" gấp bội so với những bộ ảnh trước. Dường như lệnh cấm diễn vì ăn mặt phản cảm và bị ném đá dữ dội đã không khiến Ngân 98 bận tâm. Ở một chiều hướng khác, thay vì nhắc nhở bạn gái nên kiềm chế sở thích khoe thân, Lương Bằng Quang lại tỏ ra khá thích thú và còn tự hào khen đẹp. Trước đó, khi đi diện tại một quán bar ở Hà Nội, Ngân 98 bị chỉ trích nặng nề vì màn ăn mặc quá hở hang. Sau màn ăn mặc hớ hênh trên, Ngân 98 bị cấm diễn và bị phạt 40 triệu đồng cho hành vi của mình. Nhưng dường như án phạt với Ngân 98 không hề quan tâm mà vân "ngựa quen đường cũ". Ngân 98 nổi tiếng với những màn ăn mặc cắt xẻ táo bạo. Từng bị nhận quá nhiều chỉ trích nhưng Ngân 98 chẳng may may bận tâm về cách ăn mặc của mình. Ngược lại Ngân 98 thậm chí còn khoe những màn ăn hở hang hơn. Mô tả video

