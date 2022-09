Người phụ nữ tố chồng đánh "tòe mũi" mới nâng đâu là sự thật?

Cách đây không lâu, một người phụ nữ đã đăng clip lên TikTok hình ảnh nâng mũi bị gãy cong khiến nhiều người hốt hoảng. Kèm theo hình ảnh, nữ chính còn đính kèm dòng tiêu đề: "Thà ế chứ không có chồng. Đi làm đẹp, sửa mũi về nó đánh một cái sụp nụ luôn". Nhìn chiếc mũi xiêu vẹo, biến dạng, máu trong mũi cũng chảy ra khiến ai nấy đều thất kinh. Sự việc trên sau khi đăng tải đã lập tức hút hơn 4 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Hàng loạt bình luận đồn đoán xoay quanh câu chuyện. Nhiều người cho rằng có lẽ do người phụ tự ý phẫu thuật mà không bàn bạc khiến anh tức giận. Thậm chí có người mạnh dạn đoán người phụ nữ này bị chồng phát hiện "đi ăn lòng xào dưa" nên mới bị đánh. Trước thông tin sự việc bị đẩy đi quá xa, người phụ nữ vội vàng đính chính lại trong phần bình luận. Theo đó cô cho biết bản thân không bị gãy mũi như hình mà chỉ đang dùng app chụp thử rồi đăng lên mạng xã hội. Người này lại cho biết mình chỉ đang trêu đùa cho vui mà thôi. Sau khi biết chiếc mũi của người phụ nữ vẫn an lành, dân mạng lại tiếp tục "chê" vì màn câu like, tương tác "khó chịu" của người phụ nữ. Ảnh minh hoạ. Rất nhiều bình luận bày tỏ thái độ tức giận khi chính bị người phụ nữ trêu đùa lố bịch: "Cố tình kiếm thêm ít tương tác ấy mà. Muốn nổi tiếng lắm rồi", "Nhìn quả mũi gập đôi mà ám ảnh", "Giờ còn có cả chiêu lừa người tinh vi thế này ư? Ngán ngâm chiêu câu like rẻ tiền"... Phẫu thuật thẩm mỹ ngày này rất phổ biến. Với mong muốn cải thiện nhan sắc, nhiều người tìm đến các bệnh viện thẩm mỹ để trùng tu diện mạo. Song đôi khi vì nâng mũi dễ gặp phải nhiều sự cố bất ngờ, hoặc những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là mất cả mạng sống. Cách đây không lâu, trên các fanpage nhiều cô nàng đã chia sẻ về hình ảnh nâng mũi bị hỏng của mình khiến ai nhìn thấy cũng phát sợ. Đẹp đẽ chưa thấy đâu nhưng với chiếc mũi này, chắc hẳn khối cô gái không dám ra đường.

