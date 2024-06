Loạt hoa khôi bóng chuyền sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng

Lữ Thị Phương sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa. Cô là một trong những VĐV đang nhận nhiều sự chú ý nhất trong đội hình VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024. Phụ công cao 1m80 chơi ấn tượng trong trận đấu quyết định của bảng A trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai, góp công đưa đội nhà vào bán kết. Lữ Thị Phương còn giành danh hiệu “Miss Áo dài” trong cuộc thi dành cho 16 VĐV của 8 đội bóng góp mặt ở giải. Trên trang cá nhân, tay đập của VTV Bình Điền Long An chia sẻ nhiều hình ảnh xinh đẹp đời thường, không thua kém một hot girl nào. Được biết, Lữ Thị Phương là một cô gái hay cười, vui tính, dễ thương. Ngoài lúc tập luyện, thi đấu, nữ vận động viên dành thời gian đi chơi cùng bạn bè và đi du lịch nhiều nơi. Nguyễn Lan Vy sinh năm 2006, được xem là một trong những chủ công trẻ triển vọng của CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An. Nữ VĐV được đánh giá có lối đánh thông minh, khả năng công thủ toàn diện, xử lý bóng quyết đoán. Cô nàng sở hữu chiều cao 1,73m cùng thân hình chuẩn chỉnh, cân đối và gương mặt thanh tú. Lan Vy ưa chuộng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Cô tự tin khoe vòng eo "con kiến", không chút mỡ thừa khi diện áo croptop. Cô nàng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Đinh Thị Huyền Trang 19 tuổi, quê Nghệ An. Cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2023. Huyền Trang cao 1m70, vóc dáng thon thả, được trời phú cho đôi chân dài miên man. Ngắm nhìn nhan sắc và vóc dáng của Huyền Trang, đa số người hâm mộ đều nhận xét cô nhận được giải Hoa khôi là hoàn toàn xứng đáng. Huyền Trang sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm 15 tuổi.

