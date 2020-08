Loạt hình ảnh đi vào lòng người của dàn chiến sĩ chống dịch COVID-19

Những tấm hình chụp một cô con gái bé nhỏ đón bố ghé qua nhà theo cái cách rất an toàn mùa COVID mới đây được dân mạng chia sẻ chóng mặt, đây chính là một ví dụ điển hình cho khoảnh khắc làm lay động lòng người mùa chống dịch COVID-19. Theo những hình ảnh do một tài khoản Facebook đăng tải, cô bé mới chỉ 4,5 tuổi, đang hào hứng chạy ra khi thấy bố trở về nhà. Người bố mặc quân phục, đeo khẩu trang kín, chỉ ngồi trên xe và đỗ trước cửa chứ không bước vào trong. Có lẽ, vì người bố này phải làm nhiệm vụ được giao, phải là những người xung phong trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 nên chỉ có thể ghé qua mà gửi đôi lời như vậy được thôi. Hình ảnh người chiến sĩ công an Đà Nẵng tạt qua nhà thăm con chỉ đứng nhìn từ xa, khiến nhiều người xúc động. Anh chỉ có thể nhìn mặt người thân một chút rồi trở lại làm nhiệm vụ. Một nhân viên trạm y tế phường ở Đà Nẵng do làm việc quá sức, phải thở oxy cho thấy phần nào sự vất vả của những người tuyến đầu chống dịch COVID-19. Nhân viên y tế ngủ trên hành lang bệnh viện trong bộ áo quần phòng hộ sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đáng chú ý nhất là hình ảnh nữ nhân viên y tế Đà Nẵng nằm ngủ tạm bợ trên tấm bìa các tông sau ngày dài chăm sóc bệnh nhân. Dù đang cố chợp mắt lấy lại sức nhưng nữ điều dưỡng này vẫn không quên đeo đồ bảo hộ như trùm mũ, khẩu trang. Hay hình ảnh ba cán bộ đội phòng chống dịch Đà Nẵng đến nhà đưa bệnh nhân COVID-19 đi điều trị được dân mạng chia sẻ mới đây. Do xe chuyên dụng chở bệnh nhân bị quá tải, họ phải đứng chờ xe giữa trời mưa trong nhiều giờ. Đến tối mịt vẫn chưa có xe đến đón, họ vẫn tiếp tục chờ trong mưa khoảng 4 giờ đồng hồ nữa. Một trong những hình ảnh đẹp mùa COVID khiến nhiều người cảm thương có lẽ là hình ảnh những chiến sĩ biên phòng đang trú mưa tại các chốt chặn chống vượt biên, trốn cách ly. Giữa lúc mọi người đang ở nhà phòng dịch, thì các chiến sĩ đang căng mình trong mưa lạnh và bùn nhão để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cập nhật thông tin dịch bệnh COVID-19 trưa 2/8: Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới COVID-19 - Nguồn: VTV24

Những tấm hình chụp một cô con gái bé nhỏ đón bố ghé qua nhà theo cái cách rất an toàn mùa COVID mới đây được dân mạng chia sẻ chóng mặt, đây chính là một ví dụ điển hình cho khoảnh khắc làm lay động lòng người mùa chống dịch COVID-19. Theo những hình ảnh do một tài khoản Facebook đăng tải, cô bé mới chỉ 4,5 tuổi, đang hào hứng chạy ra khi thấy bố trở về nhà. Người bố mặc quân phục, đeo khẩu trang kín, chỉ ngồi trên xe và đỗ trước cửa chứ không bước vào trong. Có lẽ, vì người bố này phải làm nhiệm vụ được giao, phải là những người xung phong trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 nên chỉ có thể ghé qua mà gửi đôi lời như vậy được thôi. Hình ảnh người chiến sĩ công an Đà Nẵng tạt qua nhà thăm con chỉ đứng nhìn từ xa, khiến nhiều người xúc động. Anh chỉ có thể nhìn mặt người thân một chút rồi trở lại làm nhiệm vụ. Một nhân viên trạm y tế phường ở Đà Nẵng do làm việc quá sức, phải thở oxy cho thấy phần nào sự vất vả của những người tuyến đầu chống dịch COVID-19 . Nhân viên y tế ngủ trên hành lang bệnh viện trong bộ áo quần phòng hộ sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đáng chú ý nhất là hình ảnh nữ nhân viên y tế Đà Nẵng nằm ngủ tạm bợ trên tấm bìa các tông sau ngày dài chăm sóc bệnh nhân. Dù đang cố chợp mắt lấy lại sức nhưng nữ điều dưỡng này vẫn không quên đeo đồ bảo hộ như trùm mũ, khẩu trang. Hay hình ảnh ba cán bộ đội phòng chống dịch Đà Nẵng đến nhà đưa bệnh nhân COVID-19 đi điều trị được dân mạng chia sẻ mới đây. Do xe chuyên dụng chở bệnh nhân bị quá tải, họ phải đứng chờ xe giữa trời mưa trong nhiều giờ. Đến tối mịt vẫn chưa có xe đến đón, họ vẫn tiếp tục chờ trong mưa khoảng 4 giờ đồng hồ nữa. Một trong những hình ảnh đẹp mùa COVID khiến nhiều người cảm thương có lẽ là hình ảnh những chiến sĩ biên phòng đang trú mưa tại các chốt chặn chống vượt biên, trốn cách ly. Giữa lúc mọi người đang ở nhà phòng dịch, thì các chiến sĩ đang căng mình trong mưa lạnh và bùn nhão để thực hiện nhiệm vụ cao cả này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cập nhật thông tin dịch bệnh COVID-19 trưa 2/8: Việt Nam có thêm 4 ca mắc mới COVID-19 - Nguồn: VTV24