Loạt đám cưới “bá đạo” chỉ khiến khách mời hoang mang cực độ

Đám cưới mặc dù là ngày vui, thế nhưng đối với nhiều vị khách họ lại cảm thấy hoang mang khi xảy ra loạt tình huống khiến ai cũng phải "dở khóc dở cười". Một đám cưới mùa dịch một bàn chỉ còn 5 người do phải đặt tấm kính chắn giọt bắn. Để chắc cú hơn thì "ship" bàn tiệc cưới đến tận nhà, gia đình nào tự ăn tại nhà đó để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh. Hình ảnh "ăn cưới tại gia" thời COVID-19 khá quen thuộc với cư dân mạng thời điểm này. Một đám cưới "bá đạo" khác khi chú rể dành riêng một bàn tiệc dành cho người yêu cũ. Cô dâu này cũng "gan to bằng trời" khi chuẩn bị chu đáo mâm riêng cho tình cũ. Cái kết của việc mời người yêu cũ đến dự tiệc cưới lại còn xếp chung bàn. Các thanh niên chơi hẳn mũ đồng phục để tăng thêm phần nổi bật, phòng trường hợp nhiều người không biết đây là hội người yêu cũ cô dâu. Dân chơi sợ gì mưa rơi, mưa thì mưa nhưng tiệc cưới vẫn phải ăn. Một chiếc menu bắt trend cực đỉnh từng gây bão trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đám cưới xa xỉ có thể xa xỉ đến đâu? - Nguồn: VTV24

Đám cưới mặc dù là ngày vui, thế nhưng đối với nhiều vị khách họ lại cảm thấy hoang mang khi xảy ra loạt tình huống khiến ai cũng phải "dở khóc dở cười". Một đám cưới mùa dịch một bàn chỉ còn 5 người do phải đặt tấm kính chắn giọt bắn. Để chắc cú hơn thì "ship" bàn tiệc cưới đến tận nhà, gia đình nào tự ăn tại nhà đó để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh. Hình ảnh "ăn cưới tại gia" thời COVID-19 khá quen thuộc với cư dân mạng thời điểm này. Một đám cưới "bá đạo" khác khi chú rể dành riêng một bàn tiệc dành cho người yêu cũ. Cô dâu này cũng "gan to bằng trời" khi chuẩn bị chu đáo mâm riêng cho tình cũ. Cái kết của việc mời người yêu cũ đến dự tiệc cưới lại còn xếp chung bàn. Các thanh niên chơi hẳn mũ đồng phục để tăng thêm phần nổi bật, phòng trường hợp nhiều người không biết đây là hội người yêu cũ cô dâu. Dân chơi sợ gì mưa rơi, mưa thì mưa nhưng tiệc cưới vẫn phải ăn. Một chiếc menu bắt trend cực đỉnh từng gây bão trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đám cưới xa xỉ có thể xa xỉ đến đâu? - Nguồn: VTV24