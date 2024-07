Xoài Non bất ngờ đăng ảnh bên người mới, netizen liên tục đẩy thuyền

Vốn không có quá nhiều tương tác trước đây, thế nhưng Xoài Non vừa rồi đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Gil Lê cùng tấm ảnh chụp chung của 2 người. Ngay lập tức, bức hình thu hút rất nhiều sự chú ý bởi nhan sắc cực phẩm của cả 2. Trong bức ảnh chúc mừng sinh nhật, Gil Lê cầm bánh sinh nhật, tựa cằm lên vai của Xoài Non. Hành động thân mật khiến fan không ngừng đẩy thuyền cặp đôi này. Không chỉ vậy, Xoài Non cũng vô tình tiết lộ cả 2 là hàng xóm, điều này khiến netizen càng thêm thích thú. Vừa qua, Xoài Non trở thành khách mời trong một mega livestream của Gil Lê. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non cũng bày tỏ rất hâm mộ Gil nên việc được livestream chung giống như “đu idol thành công”. Đầu năm nay, trong một sự kiện, Xoài Non cũng có tấm hình chụp chung với Gil Lê, tuy nhiên lúc đó cả 2 vẫn còn khá ngại ngùng, không thân thiết như hiện tại. Xoài Non (tên thật Phạm Trang, SN 2002) được nhiều người biết đến với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, KOL nổi tiếng trên MXH. Hot girl Gen Z cũng từng nhận sự quan tâm khi có mối tình lâu năm từ yêu đến cưới với streamer Xemesis. Tuy nhiên tháng 6 vừa qua, Xoài Non và Xemesis chính thức thông báo cả hai đã ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối cho chuyện tình đẹp. Cặp đôi từng có đám cưới xa xỉ với chiếc váy cưới có giá trị hàng tỉ đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hậu ly hôn, Xoài Non từng về quê một thời gian. Nhiều người cho rằng cô đang cố gắng xoa dịu nỗi buồn, "chữa lành" tâm hồn hậu biến cố. Chia sẻ về chuyện lấy chồng trong thời gian tới, cô nàng khá thoải mái khi bày tỏ nếu thích đối phương thì vẫn có thể kết hôn.

Vốn không có quá nhiều tương tác trước đây, thế nhưng Xoài Non vừa rồi đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật Gil Lê cùng tấm ảnh chụp chung của 2 người. Ngay lập tức, bức hình thu hút rất nhiều sự chú ý bởi nhan sắc cực phẩm của cả 2. Trong bức ảnh chúc mừng sinh nhật, Gil Lê cầm bánh sinh nhật, tựa cằm lên vai của Xoài Non. Hành động thân mật khiến fan không ngừng đẩy thuyền cặp đôi này. Không chỉ vậy, Xoài Non cũng vô tình tiết lộ cả 2 là hàng xóm, điều này khiến netizen càng thêm thích thú. Vừa qua, Xoài Non trở thành khách mời trong một mega livestream của Gil Lê. Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non cũng bày tỏ rất hâm mộ Gil nên việc được livestream chung giống như “đu idol thành công”. Đầu năm nay, trong một sự kiện, Xoài Non cũng có tấm hình chụp chung với Gil Lê, tuy nhiên lúc đó cả 2 vẫn còn khá ngại ngùng, không thân thiết như hiện tại. Xoài Non (tên thật Phạm Trang, SN 2002) được nhiều người biết đến với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, KOL nổi tiếng trên MXH. Hot girl Gen Z cũng từng nhận sự quan tâm khi có mối tình lâu năm từ yêu đến cưới với streamer Xemesis. Tuy nhiên tháng 6 vừa qua, Xoài Non và Xemesis chính thức thông báo cả hai đã ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối cho chuyện tình đẹp. Cặp đôi từng có đám cưới xa xỉ với chiếc váy cưới có giá trị hàng tỉ đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hậu ly hôn, Xoài Non từng về quê một thời gian. Nhiều người cho rằng cô đang cố gắng xoa dịu nỗi buồn, "chữa lành" tâm hồn hậu biến cố. Chia sẻ về chuyện lấy chồng trong thời gian tới, cô nàng khá thoải mái khi bày tỏ nếu thích đối phương thì vẫn có thể kết hôn.