Loạt ảnh của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến netizen rụng tim

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một cặp đôi đẹp trong lòng công chúng. Cả 2 tổ chức đám cưới vào tháng 11-2023. Trước đó, Đoàn Văn Hậu từng cầu hôn Doãn Hải My trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội. Cặp sao cho biết thấy tình cảm chín muồi, suy nghĩ trưởng thành để cùng xây dựng tương lai. Tháng 8/2022, cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ, nhận được sự ủng hộ lớn của fan. Trước đó, họ đều kín tiếng về chuyện tình cảm, riêng tư. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My do trúng tiếng sét "ái tình" trong lần đầu gặp mặt. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Đoàn Văn Hậu thường xuyên bày tỏ tình cảm với Doãn Hải My trên mạng xã hội, nhất là vào dịp Valentine, sinh nhật của nửa kia. Anh cũng chủ động sắp xếp các cuộc hẹn hò sau "xả trại" tại các đợt thi đấu. Doãn Hải My cho biết hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu, thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Cả 2 thường xuyên có những bức ảnh thân mật cùng nhau, Đoàn Văn Hậu cũng thường dắt vợ đến những sự kiện lớn và quan trọng. Mới đây, tại đám cưới Quang Hải, anh và vợ cũng xuất hiện tay trong tay đầy tình cảm. Sau một thời gian keets hôn, Doãn Hải My đã công khai tin bầu em bé đầu lòng với bộ ảnh cực xinh xắn khiến ai nấy đều xuýt xoa. Hiện tại, cặp đôi háo hức chờ đón "bé Rồng" trong năm nay.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một cặp đôi đẹp trong lòng công chúng. Cả 2 tổ chức đám cưới vào tháng 11-2023. Trước đó, Đoàn Văn Hậu từng cầu hôn Doãn Hải My trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội. Cặp sao cho biết thấy tình cảm chín muồi, suy nghĩ trưởng thành để cùng xây dựng tương lai. Tháng 8/2022, cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ, nhận được sự ủng hộ lớn của fan. Trước đó, họ đều kín tiếng về chuyện tình cảm, riêng tư. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My do trúng tiếng sét "ái tình" trong lần đầu gặp mặt. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Đoàn Văn Hậu thường xuyên bày tỏ tình cảm với Doãn Hải My trên mạng xã hội, nhất là vào dịp Valentine, sinh nhật của nửa kia. Anh cũng chủ động sắp xếp các cuộc hẹn hò sau "xả trại" tại các đợt thi đấu. Doãn Hải My cho biết hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu, thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai. Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Cả 2 thường xuyên có những bức ảnh thân mật cùng nhau, Đoàn Văn Hậu cũng thường dắt vợ đến những sự kiện lớn và quan trọng. Mới đây, tại đám cưới Quang Hải, anh và vợ cũng xuất hiện tay trong tay đầy tình cảm. Sau một thời gian keets hôn, Doãn Hải My đã công khai tin bầu em bé đầu lòng với bộ ảnh cực xinh xắn khiến ai nấy đều xuýt xoa. Hiện tại, cặp đôi háo hức chờ đón "bé Rồng" trong năm nay.