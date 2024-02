Đoàn Văn Hậu tiết lộ cuộc sống sau cưới vợ top 10 Hoa hậu

Lễ tình nhân 14/2 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My khá kín tiếng. Vợ chồng Văn Hậu và Hải My không chia sẻ hình ảnh đi hẹn hò hay ảnh quà tặng dành cho nhau như những dịp khác, mà chỉ đăng lại một tấm ảnh cũ khi cặp đôi đi du lịch trước thềm đám cưới. Điều trên khiến dân mạng không khỏi thắc mắc. Người quen của Văn Hậu và Hải My còn bình luận thăm dò, hỏi xem nam cầu thủ đã tặng gì cho vợ vào ngày Valentine đầu tiên khi cả hai trở thành vợ chồng. Dù không chia sẻ chi tiết nhưng hậu vệ đội tuyển Việt Nam vẫn tiết lộ chuyện mình đã chuẩn bị quà chu đáo cho bà xã xinh đẹp. Văn Hậu cảm thán: "Yên trí, đầy đủ, không có là ngủ phòng phụ". Về phía Doãn Hải My, dịp lễ tình nhân, cô nàng đăng video gọi Văn Hậu là "chồng yêu" như một cách bày tỏ tình cảm. Sau đó, bà xã Văn Hậu lại khiến fan lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của mình: "Combo ngạt mũi và ho từ năm cũ sang năm mới". Doãn Hải My hiện đang dính nghi vấn có tin vui nên tình trạng sức khoẻ của nàng WAG cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cũng bởi vậy, đầu năm mới, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mong ước: "Cầu cho bản thân và người thân một năm Giáp Thìn an yên, không phiền lo, vượt qua mọi sóng gió và thử thách, ngập tràn hạnh phúc". Kể từ sau đám cưới, vợ chồng Văn Hậu và Hải My mỗi khi lên sóng đều được netizen tiếp nhận và bình luận rôm rả.

