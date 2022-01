Lộ sắc vóc “xịn” bạn gái tin đồn “chồng quốc dân” Trí Thịt Boà

Nhắc đến cụm từ "chồng quốc dân", nhiều người sẽ nghĩ ngay tới cái tên Trí Thịt Bòa (tên thật Trí Phan, sinh năm 1997). Thời gian qua, "chồng quốc dân" Trí Thịt Boà là cái tên được cư dân mạng săn đón nhiều nhất khi bị "team qua đường" bắt gặp đang tay trong tay hẹn hò. Sau khi thông tin Trí Thịt Boà có bạn gái mới, danh tính của cô gái này ngay lập tức được tìm ra. Cô nàng có tên Hà My, sinh năm 1997, lớn lên ở Hà Nội.Bạn gái Trí Thịt Boà có sở thích du lịch, ngoài những địa điểm trong nước, cô bạn còn từng đặt chân đến Hàn, Đài Loan, Mỹ... Trên trang cá nhân cho thấy Hà My chơi thân thiết với một số hot girl, YouTuber nổi tiếng như Chloe Nguyễn, Newyn Nguyên... Người yêu Trí Thịt Bòa theo đuổi phong cách ăn mặc "công chúa" ngọt ngào, đặc biệt sắc vóc của cô nàng được đánh giá rất cao. Cô bạn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt ngây thơ, mái tóc dài và body cũng không kém phần nuột nà. Đặc biệt, mặt mộc của người yêu Trí Thịt Boà cũng khá xinh đẹp dù không sử dụng lớp makeup hay qua phần mềm chỉnh sửa nào. Hà My được đánh giá là khá kín tiếng. Trên Instagram gần 50 ngàn người theo dõi, cô chỉ đăng tải những hình ảnh của cuộc sống hằng ngày chứ không có tấm hình nào liên quan đến Trí Thịt Boà. Phong cách vừa nữ tính vừa gợi cảm của người yêu Trí Thịt Boà. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương, ngoài ra cô cũng có được lượng người theo dõi không hề nhỏ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

