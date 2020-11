Lộ nhan sắc thật, hot girl xứ Trung nợ anh em lời xin lỗi

Hot girl Trung Quốc tên Thi Tử Di là nhân vật nổi đình đám trên MXH với 1,3 triệu người theo dõi trên Weibo. Cô nàng sinh năm 2000 này sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu. Với ngoại hình nổi bật và ưa nhìn nhờ các bức ảnh đăng lên mạng xã hội, Thi Tử Di cũng bắt đầu tấn công thị trường livestream như các blogger khác. Tuy nhiên, tập tành livestream chưa lâu, hot girl xứ Trung Thi Tử Di lại để lộ ra nhan sắc thật khi lỡ tay tắt filter làm đẹp khác xa với những bức ảnh lung linh đăng tải trước đó. Thay vì là gương mặt V-line nhỏ nhắn với đôi mắt tròn long lanh, Thi Tử Di trông kém sắc hơn hẳn với chiếc mũi khá to, đôi mắt bé, môi dày. Nhiều người còn cho rằng, không nhờ nốt ruồi đặc trưng trên mặt, họ cũng không nhận ra hot girl mạng. Một hot girl Trung Quốc khác rơi vào cảnh ảnh đăng mạng khác xa nhan sắc thật là Xi Bao. Cô nàng này trước khi lộ diện từng là cái tên được vạn người phải ngắm nhìn. Xi Bao vốn là một mẫu ảnh kiêm coser khá nổi tại Trung Quốc với hơn 2,5 triệu lượt theo dõi. Cô nàng gây ấn tượng nhờ phong cách đa dạng khi thì cực dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, lúc lại sang chảnh với style cá tính. Nhưng hóa ra tất cả những ưu điểm của Xi Bao lại có được nhờ sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa. Xuất hiện trong vlog bất ngờ của một người bạn, cô nàng đã để lộ vóc dáng khá mập mạp với bắp tay to và gương mặt cũng kém thon gọn. Bên cạnh đó, Xi Bao còn tự "tố" mình khi tắt nhầm hiệu ứng làm đẹp tự động lúc livestream. Gái xinh mới nhất lọt vào series bị bóc mẽ ngoại hình là Thất A Di - hot girl siêu nổi trên TikTok với hơn 2,5 triệu follow. Trang Weibo cá nhân của cô nàng cũng thu hút tới gần 660k lượt theo dõi. Sự nổi tiếng của Thất A Di đến từ loạt clip "thả thính" người nổi tiếng mà cô nàng sản xuất. Trong mỗi dịp dự sự kiện có sao lớn tham gia, cô nàng thường dùng đủ câu "thính" chất lượng để trêu người đó và chờ phản ứng thú vị. Tuy nhiên, thiếu đi sự hỗ trợ của photoshop cũng như các phần mềm chỉnh sửa, Thất A Di trông kém sắc hơn hẳn. Ngoài đời, Thất Á Dikhông sở hữu làn da căng mịn và trắng trẻo như ảnh. Đặc biệt, khuyết điểm cười hở lợi cũng khiến độ xinh của cô nàng bị giảm đi vài phần. Mời quý độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

