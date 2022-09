Lộ nhan sắc con gái "rượu" Steve Jobs chê iPhone 14

Tại sự kiện Far Out công bố sản phẩm, Apple đã giới thiệu bốn phiên bản iPhone 14 bao gồm: iPhone 14, 14 Pro, 14 Plus và và 14 Pro Max. Cùng với đó là 3 mẫu đồng hồ Apple Watch, trong đó có phiên bản Watch Ultra hoàn toàn mới, và AirPods Pro thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào bài đăng trên Instagram cá nhân của Eve Jobs, con gái nhà sáng lập Apple Steve Jobs. Cụ thể, nữ người mẫu chia sẻ một bức ảnh chế với ẩn ý chê iPhone 14 không khác gì iPhone 13. Trong bức ảnh Eve Jobs đăng tải có sự xuất hiện của một người đàn ông đang mặc áo kẻ. Trên tay ông cầm một chiếc áo y hệt chiếc mà bản thân đang mặc Con gái nhà sáng lập Apple còn đăng kèm dòng chú thích: "Tôi nâng cấp từ iPhone 13 lên iPhone 14 sau công bố của Apple hôm nay." Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người đồng tình với quan điểm của Eve Jobs bởi iPhone 14 bản tiêu chuẩn năm nay có nhiều điểm giống hệt với phiên bản cũ. Eve Jobs sinh năm 1998 là con gái út của cố CEO Apple. Cô được nhiều người chú ý khi làm người mẫu cho hãng mỹ phẩm Glossier. Trong số 4 người con của Steve Jobs, Eve Jobs được nhận xét có nhiều tính cách giống người cha tỷ phú công nghệ nhất. Steve Jobs cũng từng nhận xét con gái là một cô gái có ý chí mạnh mẽ, thông minh. Đồng thời, cố CEO Apple cũng vô cùng tin tưởng và kỳ vọng nhiều vào con. Con gái của nhà sáng lập Apple từng là một vận động viên cưỡi ngựa. Cô được đánh giá là một tay đua cừ khôi, từng tham gia rất nhiều cuộc thi đua ngựa nổi tiếng. Thậm chí, Eve Jobs từng thi đua ngựa và giành chiến thắng trước con gái của tỷ phú Bill Gate - Jennifer Gates. Tuy nhiên, hiện tại cô đã chuyển sang làm một người mẫu thời trang. Tài khoản Instagram của cô nàng hiện tại có hơn 280.000 người theo dõi.

Tại sự kiện Far Out công bố sản phẩm, Apple đã giới thiệu bốn phiên bản iPhone 14 bao gồm: iPhone 14, 14 Pro, 14 Plus và và 14 Pro Max. Cùng với đó là 3 mẫu đồng hồ Apple Watch, trong đó có phiên bản Watch Ultra hoàn toàn mới, và AirPods Pro thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, dân mạng lại đổ dồn sự chú ý vào bài đăng trên Instagram cá nhân của Eve Jobs, con gái nhà sáng lập Apple Steve Jobs. Cụ thể, nữ người mẫu chia sẻ một bức ảnh chế với ẩn ý chê iPhone 14 không khác gì iPhone 13. Trong bức ảnh Eve Jobs đăng tải có sự xuất hiện của một người đàn ông đang mặc áo kẻ. Trên tay ông cầm một chiếc áo y hệt chiếc mà bản thân đang mặc Con gái nhà sáng lập Apple còn đăng kèm dòng chú thích: "Tôi nâng cấp từ iPhone 13 lên iPhone 14 sau công bố của Apple hôm nay." Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người đồng tình với quan điểm của Eve Jobs bởi iPhone 14 bản tiêu chuẩn năm nay có nhiều điểm giống hệt với phiên bản cũ. Eve Jobs sinh năm 1998 là con gái út của cố CEO Apple. Cô được nhiều người chú ý khi làm người mẫu cho hãng mỹ phẩm Glossier. Trong số 4 người con của Steve Jobs, Eve Jobs được nhận xét có nhiều tính cách giống người cha tỷ phú công nghệ nhất. Steve Jobs cũng từng nhận xét con gái là một cô gái có ý chí mạnh mẽ, thông minh. Đồng thời, cố CEO Apple cũng vô cùng tin tưởng và kỳ vọng nhiều vào con. Con gái của nhà sáng lập Apple từng là một vận động viên cưỡi ngựa. Cô được đánh giá là một tay đua cừ khôi, từng tham gia rất nhiều cuộc thi đua ngựa nổi tiếng. Thậm chí, Eve Jobs từng thi đua ngựa và giành chiến thắng trước con gái của tỷ phú Bill Gate - Jennifer Gates. Tuy nhiên, hiện tại cô đã chuyển sang làm một người mẫu thời trang. Tài khoản Instagram của cô nàng hiện tại có hơn 280.000 người theo dõi.