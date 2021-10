Lộ danh tính gái xinh chơi Bearbrick tiền tỷ làm netizen choáng váng

Nhắc đến những món đồ chơi hypebeast của giới nhà giàu, không thể nào ngó lơ các chú Bearbrick với đủ kích thước và màu sắc. Để sở hữu một chú Bearbrick bạn phải bỏ ra ít nhất là tiền triệu, chục triệu hay thậm chí là trăm triệu và cả tỷ nếu là những chú gấu thuộc hàng hiếm có khó tìm. Mới đây, netizen được phen choáng váng khiên trên mạng xuất hiện gái xinh sở hữu bộ sưu tầm Bearbrick quá khủng. Cô gái này tên Đoan Khang (SN: 1994) và là chủ nhân của 150 con mô hình đắt tiền đủ kích cỡ. Bắt đầu sưu tầm Bearbrick từ năm 2019, đến hiện tại Đoan Khang đang sở hữu 150 chú "gấu" với nhiều màu sắc, kích thước. Với cô nàng, mỗi chú Bearbrick đều gắn với một kỉ niệm khác nhau. "Đắt giá" nhất BST của Đoan Khang là chú Bearbrick phiên bản "My First Baby Bearbrick Medicom Toy 15th Anniversary" size 1000% được chồng tặng vào ngày con trai Rico ra đời. Ở thời điểm hiện tại, chú gấu đồ chơi này có giá thành khoảng 6000 đô (gần 135 triệu). Bearbrick là một món đồ chơi được sản xuất bởi công ty Nhật Bản là MediCom Toy (theo chuyên trang Hypebeast, công ty chuyên sản xuất đồ chơi sưu tập số lượng giới hạn này được thành lập vào năm 1996). Ý tưởng và thiết kế của Bearbrick dựa trên một nhánh phát triển khác của Medicom Toy – the Kubrick – nhằm mục đích vinh danh, tôn kính cái tên được xem là đạo diễn phim ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại – ông Stanley Kubrick. Con Bearbrick đầu tiên ra đời có chiều cao là 70mm và cũng là size tiêu chuẩn từ đó đến nay, được đặt ở mức size 100%. Tất cả những kích cỡ sau này cũng được đặt dựa trên mức tiêu chuẩn 100% này. Thường thì những con gấu đồ chơi này sẽ có khoảng kích cỡ từ 50% đến 1000%. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ và những con này sẽ nằm trong mục “OTHER”. Đoan Khang cho biết bản thân mình chỉ là một người kinh doanh bình thường. Số tiền để sưu tầm Bearbrick đều là do cô nàng kiếm được từ việc bán buôn đồ hiệu và đầu tư. Theo Đoan Khang chia sẻ, đây sản phẩm trưng bày nên gần như với phương pháp bảo quản tốt sẽ không có khấu hao mà còn sinh lời. Mời quý đọc giả xem video: TOP 10 Chú Bearbrick 1000% đắt nhất từ trước đến nay | 4 Tỷ 1 con!!!/SNKRVN

