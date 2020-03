Dàn rich kid Việt chi trăm triệu "tậu" đồ chơi lạ khiến dân tình “lác mắt“

Bearbrick (còn được biết dưới dạng logo Be@rbrick) là món đồ chơi gấu mô hình quen thuộc với giới trẻ, dù vậy, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu một Bearbrick bởi giá thành của nó chỉ dành riêng cho hội rich kid, dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu tùy từng kích cỡ, độ cầu kỳ. Ở Việt Nam, Văn Toản là một trong những người sở hữu bộ sưu tập Bearbrick khủng. Bộ sưu tập Bearbrick của nam cầu thủ lên đến con số hàng trăm triệu đồng với những phiên bản độc đáo như Iron Man, Harley Quinn,... Rich kid đình đám Việt Nam, Joyce Phạm, con gái Minh Nhựa cũng là một trong những "dân chơi" sở hữu rất nhiều Bearbrick, KAWS. Bộ sưu tập trị giá hàng trăm triệu này được bày ở cửa hàng của cô nàng để khách đến có thể chụp hình lưu niệm.Rich kid Joyce Phạm sở hữu rất nhiều Bearbrick phiên bản giới hạn. Á hậu Huyền My cũng có sở thích sưu tập Bearbrick để bày trong nhà. Cô nàng sở hữu một loạt mô hình gấu từ lớn đến nhỏ. Những chú gấu được cô nàng "tậu" về có giá từ 3 triệu đồng đến hàng trăm triệu. "Để lấy về được một chú Bearbrick phiên bản đặc biệt rất mất công, My phải nhờ một người quen mang về từ Nhật Bản. Dù hơi khó khăn, khi cầm món đồ chơi trên tay cảm giác rất vui" - Người đẹp chia sẻ. Only C cũng là một người có "số má" trong việc sưu tập món đồ chơi dành riêng cho giới thượng lưu này. "Luôn thấy tan hết mệt mỏi khi mở cửa bước chân vào công ty và được nhìn các em yêu của mình" - Nam nhạc sĩ chia sẻ về thú chơi đắt đỏ của bản thân. Xem thêm clip: Á hậu Huyền My khoe bộ sưu tập bearbrick | Á hậu Huyền My | Kênh Giải Trí | HD | 2019 - Nguồn: Youtube

