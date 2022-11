Lộ “công cụ” giúp Youtuber “chăn bò” So Y Tiết thu nhập “khủng“

Từ một chàng trai chăn bò, Youtuber Sô Y Tiết nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội với các bản nhạc chế đếm số bằng tiếng Anh. Nếu theo dõi thường xuyên sẽ thấy khoảng thời gian này, hiện tượng mạng So Y Tiết liên tục chia sẻ các clip hát bằng tiếng Anh lên kênh Tiktok cá nhân. Mỗi sản phẩm đều thu về lượng view và tương tác khủng. Trong video, So Y Tiết luôn gây ấn tượng với khả năng ngoại ngữ tốt, cách phát âm khá chuẩn. Trong một chia sẻ với người hâm mộ, hiện tượng mạng 8X cho hay nhiều lúc phải dựa vào công cụ hỗ trợ là Google để cho ra lò các clip ưng ý. Ngoài ra, anh cũng tâm sự bản thân chỉ "phát âm đại" và rất vui khi có thể mang lại tiếng cười, giúp mọi người thư giãn, thoải mái sau thời gian làm việc căng thẳng. Thời gian qua So Y Tiết khiến bao người ngưỡng mộ khi khoe xây được nhà mới cực khang trang. Theo chia sẻ ngôi nhà mới khang trang của anh có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Căn nhà của Sô Y Tiết được xây dựng ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định trên một mảnh đất rộng. Ngoài căn nhà mái thái khang trang, nam YouTuber còn có cả một khu vườn rộng mênh mông trồng rau củ và cây xanh bên cạnh. Căn nhà của So Y Tiết đã được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại từ: bàn ghế, tivi, tủ lạnh, điều hòa, tủ bếp, kệ trang trí,... So Y Tiết cũng không giấu khán giả khi được hỏi về thu nhập. Theo đó, hiện tượng mạng kiếm ổn định 300.000 đến 600.000 đồng/ngày từ việc hát sinh nhật bằng cách đếm số cho fan quốc tế trên nền tảng mạng. Ảnh: Tổng hợp

