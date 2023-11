Lộ clip thử váy cưới của Hải My, netizen “soi” vòng 2 lùm xùm

Đến thời điểm hiện tại đám hỏi và đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn được cộng đồng mạng quan tâm. Sau đám cưới, cặp đôi bắt đầu xả ảnh cũng như lộ diện những clip hậu trường làm netizen tò mò. Mới đây, một đoạn clip hậu trường thử váy cưới của Doãn Hải My tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh lời khen vẻ xinh đẹp, mộc mạc trước ngày cưới thì netizen lại đổ dồn sự chú ý vào vòng 2 của vợ Đoàn Văn Hậu. Theo đó trong một góc máy nghiêng, người đẹp sinh năm 2001 lộ vòng 2 lùm lùm, to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây. Trước đó trong đám cưới, cả hai cũng rộ tin có em bé khi Doãn Hải My phản xạ lấy tay che bụng khi thấy có dấu hiệu chen lấn trong tiệc cưới ở Thái Bình. Không những vậy, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn có nhiều hành động che bụng khi camera lia tới. Thậm chí, khách mời dự đám cưới cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Tuy nhiên, Hải My từng cho biết bản thân tăng khoảng 2 - 3kg do được ông xã chăm sóc, thúc giục trong chuyện ăn uống. Sau tất cả, đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, chính chủ hiện chưa lên tiếng. Ảnh: Tổng hợp

Đến thời điểm hiện tại đám hỏi và đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn được cộng đồng mạng quan tâm. Sau đám cưới, cặp đôi bắt đầu xả ảnh cũng như lộ diện những clip hậu trường làm netizen tò mò. Mới đây, một đoạn clip hậu trường thử váy cưới của Doãn Hải My tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh lời khen vẻ xinh đẹp, mộc mạc trước ngày cưới thì netizen lại đổ dồn sự chú ý vào vòng 2 của vợ Đoàn Văn Hậu. Theo đó trong một góc máy nghiêng, người đẹp sinh năm 2001 lộ vòng 2 lùm lùm, to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây. Trước đó trong đám cưới, cả hai cũng rộ tin có em bé khi Doãn Hải My phản xạ lấy tay che bụng khi thấy có dấu hiệu chen lấn trong tiệc cưới ở Thái Bình. Không những vậy, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn có nhiều hành động che bụng khi camera lia tới. Thậm chí, khách mời dự đám cưới cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Tuy nhiên, Hải My từng cho biết bản thân tăng khoảng 2 - 3kg do được ông xã chăm sóc, thúc giục trong chuyện ăn uống. Sau tất cả, đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, chính chủ hiện chưa lên tiếng. Ảnh: Tổng hợp