Lo bị trộm vali ở sân bay, cô gái có hành động lạ

Đi du lịch nước ngoài bằng máy bay, điều đáng sợ nhất là bị thất lạc hành lý. Một cô gái Đài Loan (Trung Quốc) đã chia sẻ trên mạng một "chiêu thức chống trộm vali" độc đáo của mình. Cụ thể, cô ấy đã đặt làm một chiếc bao vali in hình mặt xấu của chính mình. Ý tưởng này nhằm mục đích răn đe những kẻ muốn trộm vali hoặc lấy nhầm vali. Kết quả là, chiếc bao vali này trông rất hài hước và đã trở thành tâm điểm chú ý tại sân bay, thậm chí các nhân viên an ninh cũng không nhịn được cười khi kiểm tra hành lý. Nhiều người dùng mạng đã bình luận hài hước: "Chắc chắn các nhân viên an ninh làm việc cả ngày sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi nhìn thấy cái vali này", "Mang lại niềm vui cho mọi người", "Nếu mình không thấy ngại thì người khác sẽ thấy ngại". Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu ai đó muốn trộm vali thì dù có bảo vệ bằng hình thức nào cũng không quan trọng. Có một cô gái bắt gặp cảnh tượng này đã quay lại và đăng tải video lên Threads, chia sẻ rằng: "Làm thế nào để ngăn chặn vali bị trộm?". Khi qua cửa an ninh, hình ảnh chiếc vali cùng với khuôn mặt hài hước của cô ấy hiện lên trên màn hình, khiến cả cô và nhân viên an ninh đều bật cười. Ngay cả khi chưa lắp vào vali, chiếc bao vali này trông cũng rất đáng sợ và hài hước. Ngoài ra còn có một số bình luận hài hước: "Mặc dù không bị trộm nhưng có vẻ như cô ấy đã mất đi thứ quan trọng hơn, đó là sĩ diện?", "Nhân viên an ninh: Giờ thì nhiều những kẻ điên rồ quá", "Quá lố rồi", "Nhưng nếu muốn trộm thì kệ thôi, có bao vali gì cũng thế".... Hình ảnh chiếc bọc vali đang gây bão trên MXH.

