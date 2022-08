Lộ ảnh nghi vấn Doãn Hải My về quê Đoàn Văn Hậu ra mắt

Mấy ngày vừa qua, MXH đang “nóng” hơn bao giờ hết khi chàng hậu vệ điển trai của Đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu công khai người yêu. Thực chất trước đó cả hai đã nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò tuy nhiên cặp đôi chưa từng lên tiếng xác nhận. Mới đây, hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng Doãn Hải My ở một vùng quê. Anh hài hước chú thích: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (Tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Chia sẻ của Đoàn Văn Hậu khiến các fan không khỏi thích thú. Doãn Hải My sau đó đã lập tức bình luận phản pháo bạn trai: "Điêu". Nhiều fan của cặp đôi cũng đồn đoán rằng chắc hẳn Đoàn Văn Hậu đã đưa Doãn Hải My về quê hương Thái Bình để ra mắt gia đình. Dẫu vậy, cả hai vẫn chưa phản hồi về tin đồn trên. Trước đó, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần bị bắt gặp đi chơi, du lịch chung cùng gia đình của đối phương. Họ nhận được sự đồng ý và tác hợp của người thân, nhờ vậy có thể thoải mái công khai mối quan hệ sau 2 năm hẹn hò. Khi được hỏi về chuyện kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My khẳng định, họ chưa có dự định kết hôn do tuổi còn trẻ và bận rộn việc học tập, công việc riêng. Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm cùng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My, chàng hậu vệ gốc Thái Bình ngày càng thể hiện độ mê bạn gái. Theo nhiều đồn đoán, Đoàn Văn Hậu còn lập 1 page trên Instagram để “xả” loạt ảnh tình tứ của cặp đôi trong suốt 2 năm hẹn hò bí mật. Nhìn vào loạt ảnh này có thể thấy cả hai từng đi du lịch khá nhiều lần cùng nhau. Bạn bè của cặp đôi cũng từng tiết lộ Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rất thân thiết với gia đình 2 bên. Ảnh: FBNV

Mấy ngày vừa qua, MXH đang “nóng” hơn bao giờ hết khi chàng hậu vệ điển trai của Đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu công khai người yêu. Thực chất trước đó cả hai đã nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò tuy nhiên cặp đôi chưa từng lên tiếng xác nhận. Mới đây, hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng Doãn Hải My ở một vùng quê. Anh hài hước chú thích: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (Tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Chia sẻ của Đoàn Văn Hậu khiến các fan không khỏi thích thú. Doãn Hải My sau đó đã lập tức bình luận phản pháo bạn trai: "Điêu". Nhiều fan của cặp đôi cũng đồn đoán rằng chắc hẳn Đoàn Văn Hậu đã đưa Doãn Hải My về quê hương Thái Bình để ra mắt gia đình. Dẫu vậy, cả hai vẫn chưa phản hồi về tin đồn trên. Trước đó, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần bị bắt gặp đi chơi, du lịch chung cùng gia đình của đối phương. Họ nhận được sự đồng ý và tác hợp của người thân, nhờ vậy có thể thoải mái công khai mối quan hệ sau 2 năm hẹn hò. Khi được hỏi về chuyện kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu , Doãn Hải My khẳng định, họ chưa có dự định kết hôn do tuổi còn trẻ và bận rộn việc học tập, công việc riêng. Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm cùng top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My, chàng hậu vệ gốc Thái Bình ngày càng thể hiện độ mê bạn gái. Theo nhiều đồn đoán, Đoàn Văn Hậu còn lập 1 page trên Instagram để “xả” loạt ảnh tình tứ của cặp đôi trong suốt 2 năm hẹn hò bí mật. Nhìn vào loạt ảnh này có thể thấy cả hai từng đi du lịch khá nhiều lần cùng nhau. Bạn bè của cặp đôi cũng từng tiết lộ Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rất thân thiết với gia đình 2 bên. Ảnh: FBNV